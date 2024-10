Huawei, Alibaba e mais de 300 empresas chinesas buscam oportunidades no Oriente Médio

As gigantes da tecnologia Huawei Technologies, Alibaba Group e a empresa de telecomunicações ZTE Corp. estiveram entre as mais de 300 empresas chinesas que exibiram suas últimas inovações em inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e tecnologias de dados e nuvem na GITEX Global, a maior feira de tecnologia de Dubai.

Interesse crescente no mercado chinês

Países do Oriente Médio têm valorizado o investimento de empresas chinesas na região, enquanto fundos de investimento locais demonstram maior interesse em apostar no mercado chinês. “Os fundos do Oriente Médio estão cada vez mais voltados para a China”, afirmou Xie Zichen, CEO da startup chinesa Renwu Technology, durante o evento.

Veículos elétricos: foco dos investidores

Entre os setores emergentes que mais atraem capital da região estão os veículos elétricos. Um exemplo é a CYVN Holdings, empresa apoiada pelo governo de Abu Dhabi, que investiu mais de 24 bilhões de yuans (US$ 3,3 bilhões) na montadora chinesa Nio. Esse crescente interesse no setor automotivo reflete uma mudança mais ampla nas alocações de ativos dos investidores do Oriente Médio, que tradicionalmente direcionavam seus recursos para mercados europeus e americanos.

Nos últimos dois anos, países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos têm intensificado suas relações econômicas com a China. “Os investidores do Oriente Médio exigem que as empresas chinesas tenham estratégias de longo prazo, além de capacidade local para pesquisa e desenvolvimento”, destacou Xie.

Crescimento das vendas de automóveis chineses

As vendas de marcas de automóveis chinesas no Oriente Médio estão projetadas para alcançar entre 500 mil e 600 mil veículos em 2024, segundo estimativas de Xie. A demanda crescente pelos três pilares do futuro automotivo — inteligência, conectividade e eletrificação — deve movimentar bilhões de dólares nos próximos anos, consolidando a região como um mercado-chave para a expansão das marcas chinesas.

Potencial econômico da região

O Oriente Médio é uma área de grande potencial econômico. O PIB per capita dos seis países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) é alto, abrangendo uma população de 50 a 60 milhões de pessoas. A influência da região se estende para Europa Central e Norte da África, criando um mercado de mais de 100 milhões de consumidores.

Parcerias estratégicas

Durante a GITEX, o Centro Nacional de Inovação da China e a Fundação Dubai para o Futuro assinaram um memorando de entendimento para explorar novos modelos de cooperação. “Esse acordo marca o primeiro passo para uma colaboração mais profunda”, afirmou Xiao Ling, gerente geral do departamento de cooperação do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial de Jiangsu.

