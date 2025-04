Por quantos países o Rio Amazonas passa?

O Rio Amazonas é um dos maiores e mais importantes rios do mundo, não apenas pela sua extensão e volume de água, mas também pelo impacto profundo que exerce sobre os ecossistemas e as populações ao longo do seu percurso.

Com uma bacia hidrográfica que cobre uma vasta área da América do Sul, o Amazonas é essencial para a manutenção da biodiversidade, além de ser uma via importante de transporte e fonte de recursos naturais.Seu impacto é tão significativo que é considerado o "pulmão do mundo", devido ao papel vital que desempenha na regulação do clima global.

É importante lembrar também que ao longo de sua jornada, o Amazonas atravessa vários países, sendo uma importante via de ligação entre diferentes nações e ecossistemas.

O que é a bacia Amazônica?

É uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, cobrindo uma vasta região de mais de sete milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a cerca de 40% da América do Sul.

Sua localização geográfica é predominante na região norte do continente, abrangendo principalmente a Amazônia brasileira, mas também se estende por partes de outros países.

Geologicamente, a região é marcada por solos muito ricos em nutrientes, mas também por desafios, como áreas de inundação, o que favorece o desenvolvimento de uma enorme diversidade de fauna e flora. Além disso, a bacia abriga a maior floresta tropical do mundo, com uma biodiversidade incomparável, incluindo espécies de plantas, animais e microorganismos ainda não completamente estudados.

Quais rios formam o Amazonas?

O rio é formado por vários rios e afluentes, com a principal origem sendo a confluência de dois grandes rios no Peru. Abaixo estão os principais: Rio Ucayali É um dos principais que contribuem para a formação do Amazonas. Ele nasce nas montanhas dos Andes, no Peru, e desce em direção ao Brasil. Quando o Ucayali se encontra com o Marañón, no Peru, forma o Rio Amazonas. Rio Marañón Também originado nos Andes peruanos, é o outro grande tributário que se junta ao Ucayali para a formação do Rio Amazonas. Ele é considerado o principal afluente que contribui para o volume e o fluxo do Amazonas. Ambos são os formadores do Rio Amazonas, que segue em direção ao Brasil, atravessando várias nações até desaguar no Oceano Atlântico. A partir da junção deles, o Amazonas ganha sua magnitude e se torna o maior rio do mundo em volume de água e o segundo maior em extensão, depois do Rio Nilo.

Quantos países o Rio Amazonas percorre?

Ele atravessa sete países da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia e Guiana. Abaixo estão os detalhes de seu percurso em cada um desses países:

Brasil

O rio nasce no Peru, mas a maior parte dele, incluindo seu curso principal, flui por território brasileiro. Ele atravessa estados como Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, antes de desaguar no Oceano Atlântico. O Brasil, portanto, detém a maior parte do Rio Amazonas, sendo o país mais impactado por sua presença;

Peru

O rio tem sua origem na confluência de Marañón e Ucayali, no Peru, no alto Amazonas. Atravessa regiões montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, e desce para a planície amazônica, em direção ao Brasil;

Colômbia

O Rio Amazonas serve de fronteira natural entre o Peru e a Colômbia por um trecho. A Colômbia possui uma significativa porção da bacia amazônica em seu território, com importantes afluentes como o Putumayo (ou Içá) e o Caquetá (ou Japurá) desaguando no Amazonas mais adiante, já em território brasileiro ou na fronteira.

Venezuela

Embora a Venezuela possua uma parte da Floresta Amazônica em seu território (estado do Amazonas), o curso principal do Rio Amazonas não atravessa o país. A Venezuela faz parte da Bacia Amazônica através de rios que eventualmente deságuam no Amazonas (via Rio Negro, por exemplo) ou através da conexão única do Canal Casiquiare, que liga a Bacia do Orinoco à Bacia Amazônica.

Equador

A região amazônica do Equador é atravessada por afluentes do Rio Amazonas, como o Napo, embora o próprio Amazonas não atravesse o país diretamente.

Bolívia

No leste da Bolívia, o Amazonas recebe águas de afluentes como o Mamoré e o Guaporé, que correm em direção ao Brasil. A Bolívia, portanto, também contribui para o sistema do Amazonas, embora o curso principal do rio não passe pelo país.

Guiana

O país possui a região norte da Amazônia, e embora o rio não passe diretamente por seu território, ele recebe afluentes importantes que alimentam a bacia amazônica.

Qual a importância do rio para a região?

Como visto, o rio não só é a maior fonte de água doce do mundo, mas também mantém a biodiversidade da floresta tropical, sendo essencial para a agricultura, pesca e a sobrevivência de milhares de comunidades indígenas.

Além disso, o Amazonas é vital para o clima global, já que a floresta ao seu redor absorve grandes quantidades de dióxido de carbono e libera oxigênio, ajudando a mitigar as mudanças climáticas.

Sua extensa rede de rios também facilita o transporte de mercadorias e pessoas, além de ser uma das principais fontes de energia hidrelétrica para a região.

Por que você deve saber disso?

Compreender a importância do Rio Amazonas e os países que ele atravessa é fundamental para entender como a região amazônica impacta o mundo.

A preservação desse rio e da sua bacia é essencial não só para as nações que fazem parte dessa rede hídrica, mas também para o equilíbrio ambiental global.

O Amazonas, sendo um dos maiores rios do planeta, afeta diretamente as questões climáticas, a biodiversidade e a geopolítica da América do Sul.

Saber sobre sua extensão e relevância nos ajuda a tomar decisões mais informadas sobre políticas ambientais, conservação e o futuro do planeta.