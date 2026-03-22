Guerra no Irã chega a 23 dias com ameaças sobre Ormuz e novos ataques

A guerra no Oriente Médio ganhou novos capítulos neste domingo, 22, com a escalada das ameaças envolvendo o Estreito de Ormuz, novos ataques em diferentes frentes da região e alertas de autoridades internacionais sobre o risco de ampliação do conflito.

Entenda abaixo, os últimos acontecimentos do conflito:

Irã ameaça fechar completamente o Estreito de Ormuz

O exército do Irã ameaçou, neste domingo, 22, fechar completamente o estratégico estreito de Ormuz caso o presidente Donald Trump ataque as usinas de energia elétrica do país.

“Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, [...] o estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas”, afirmou o comando operacional do exército Khatam Al Anbiya em um comunicado.

Israel ataca ponte estratégica no Líbano

O exército israelense atacou uma ponte estratégica no sul do Líbano, constatou um jornalista da AFP, após Israel advertir que destruiria mais infraestruturas rodoviárias deste tipo sobre o rio Litani.

O jornalista viu fumaça subir após o ataque à ponte de Qasmiyeh, situada na principal entrada costeira que liga a região de Tiro ao resto do país.

Netanyahu promete 'atacar pessoalmente' cada dirigente do Irã

Israel atacará "pessoalmente" todos os dirigentes do Irã, ameaçou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante uma visita a Arad, onde caiu um míssil iraniano no sábado.

"Vamos atrás do regime (...) E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos", afirmou à imprensa, entre os escombros.

Ao menos 100 pessoas ficaram feridas na noite de sábado em Arad, no sul de Israel, após um ataque iraniano.

Pouco antes, a cidade de Dimona, que abriga instalações nucleares, também foi atingida por um míssil. As equipes de resgate israelenses relataram cerca de 30 feridos nesta cidade.

'Consternação' do papa

"Sigo observando com consternação a situação no Oriente Médio, assim como em outras regiões do mundo devastadas pela guerra e pela violência", declarou o papa Leão XIV.

"A morte e a dor provocadas por estas geurras são um escândalo para toda a família humana e um grito diante de Deus", prosseguiu.

'Fase pergigosa' da guerra, segundo a OMS

A guerra no Oriente Médio entrou em uma "fase perigosa" com os ataques perto de instalações nucleares no Irã e em Israel, advertiu a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os ataques contra instalações nucleares constituem uma ameaça crescente para a saúde pública e a segurança ambiental", afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X.

Irã lançou 400 mísseis contra Israel

O Irã lançou mais de 400 mísseis balísticos contra Israel desde o início da guerra, dos quais 92% foram interceptados, afirmou um porta-voz do exército israelense.

Desde 28 de febrero, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, a República Islâmica "lançou mais de 400 mísseis balísticos" contra Israel, indicou Nadav Shoshani, com "quatro impactos diretos".

Uma morte no norte de Israel em ataque do Líbano

Uma pessoa morreu no norte de Israel devido a um foguete lançado do Líbano, anunciaram socorristas e o exército israelense. O ataque foi reivindicado pelo movimento islamista pró-iraniano Hezbollah.

Oito ataques noturnos contra centro dos EUA no aeroporto de Bagdá

Um centro diplomático e de logística americanos do aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, foi atacado oito vezes durante a noite, afirmou um responsável de segurança do Iraque.

Três mísseis atingem capiptal da Arábia Saudita

Três mísseis balísticos foram detectados perto de Riade, capital da Arábia Saudita, indicou o Ministério da Defesa.

"Um míssil foi interceptado e os outros dois caíram em zonas desabitadas", indicou um porta-voz.

Trump dá ultimato ao Irã para reabrir o Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, deu 48 horas ao Irã para reabrir o estreito de Ormuz ao tráfego marítimo, sob ameaça de destruir suas centrais de energia elétrica.

"Se o Irã não ABRIR TOTALMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz no prazo de 48 horas a partir deste exato momento, os Estados Unidos atacarão e destruitão várias USINAS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!", disse em uma mensagem no Truth Social.

Irã responde Trump e ameaça atacar usinas energéticas do Golfo

O exército iraniano advertiu que atacará as infraestruturas energéticas e de dessalinização de água na região do Golfo, após ameaça do presidente americano de destruir centrais elétricas.

Se atacarem suas instalações "todas as infraestrutuas energéticas, de tecnologia da informação e de dessalinização pertencentes aos Estados Unidos" na região serão atacadas, declarou o porta-voz de Khatam Al Anbiya, o comando operacional do exército do Irã, em um comunicado da agência Fars.