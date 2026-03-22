Irã faz alerta a instituições financeiras e cita títulos do Tesouro dos EUA como ‘alvo’

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou neste domingo, 22, que instituições financeiras que financiem o orçamento militar dos Estados Unidos poderão se tornar alvo de Teerã em meio à escalada da guerra no Oriente Médio.

Em publicação na rede X, Ghalibaf declarou que “os títulos do Tesouro americano estão banhados com o sangue iraniano” e advertiu investidores. “Ao comprá-los, você está, na prática, financiando um ataque contra seus próprios ativos e infraestrutura. Estamos monitorando seus portfólios. Este é o seu aviso final”, escreveu.

Alongside military bases, those financial entities that finance the US military budget are legitimate targets. US treasury bonds are soaked in Iranians' blood. Purchase them, and you purchase a strike on your HQ and assets. We monitor your portfolios. This is your final notice. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 22, 2026

A declaração amplia o discurso de confronto entre Irã e Estados Unidos, iniciado após o agravamento do conflito em 28 de fevereiro.

Estreito de Ormuz e liberdade de navegação

Também neste domingo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, negou que o país tenha fechado o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo.

“O Estreito não está fechado. Os navios estão hesitando porque seguradoras temem a guerra cuja escolha de iniciar foi de vocês, e não do Irã”, afirmou o chanceler, em referência indireta aos EUA e a Israel.

Araghchi acrescentou que “nenhuma seguradora ou iraniano será abalado por novas ameaças” e defendeu o respeito à liberdade de comércio. “A liberdade de navegação não existe sem liberdade de comércio. Respeite ambos, ou não espere nenhum deles”, declarou.

Mais cedo, porém, autoridades iranianas indicaram que embarcações de países considerados “inimigos” enfrentariam restrições na região. O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo e qualquer bloqueio pode afetar os preços globais da energia.