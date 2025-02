Governo mexicano ameaça processar Google por mudança no nome do Golfo do México

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, ameaçou, nesta quinta-feira, 13, processar o Google, parte do conglomerado americano Alphabet, devido à mudança de nome do Golfo do México nos mapas exibidos pela empresa.

“As pessoas com quem estamos tendo uma disputa neste momento são do Google (...) E, se necessário, vamos para uma ação civil”, disse a mandatária em sua coletiva de imprensa matinal. Sheinbaum criticou a forma como a empresa fez a alteração, baseada em um decreto do presidente americano Donald Trump.

Sheinbaum explicou que a ordem assinada por Trump para renomear a área como Golfo da América se aplica apenas à parte da plataforma continental pertencente aos Estados Unidos.

“Se houvesse alguma atribuição do governo dos Estados Unidos, como está no decreto assinado, é somente sobre seu pedacinho de plataforma continental”, afirmou a presidente.

O governo mexicano enviou uma carta ao Google, por meio do Ministério das Relações Exteriores, explicando que a empresa estava equivocada. O documento detalha o conteúdo do decreto assinado por Trump e as normas internacionais aplicáveis ao caso.

Possível ação judicial contra o Google

Apesar da solicitação, o Google manteve sua posição. “Se continuarem insistindo, nós também (...), estamos pensando até em uma ação judicial, porque estão até nomeando sobre o território mexicano, que é nossa plataforma continental”, declarou Sheinbaum.

No final de janeiro, a presidente ironizou Trump ao sugerir chamar os Estados Unidos de “América Mexicana”, com base em mapas do século XVII, quando grande parte do oeste dos EUA pertencia ao México.

Sheinbaum reforçou que, embora o Google seja uma empresa privada, sua plataforma de mapeamento tem impacto global.

“O que estamos dizendo ao Google é: ‘reveja o decreto que foi emitido pela Casa Branca e assinado pelo presidente Trump. Você verá que ele não se refere a todo o Golfo, mas sim à plataforma continental’”, afirmou a mandatária.

Google e Apple na polêmica

O Google informou que os usuários do Maps nos EUA verão o nome “Golfo da América”, enquanto no México continuará como “Golfo de México”. Para o restante do mundo, ambas as denominações serão exibidas.

A Apple também renomeou o Golfo de México para “Golfo da América” nos dispositivos americanos, seguindo a ordem de Trump.