Governo de Milei promove a venda de cerca de 300 imóveis estatais

O presidente da Argentina, Javier Milei, ordenou nesta sexta-feira, por decreto, o início do processo de venda de cerca de 300 imóveis pertencentes ao Estado, considerados "desnecessários" por seu governo. A medida foi publicada no Diário Oficial e determina que a Agência de Administração de Bens do Estado inicie os “procedimentos de alienação de bens”.

O decreto exclui algumas propriedades localizadas na Argentina e todas as que estão fora do território nacional. A lista inclui cerca de 300 imóveis em diversas regiões do país, abrangendo casas, edifícios e terrenos sem construções.

Ajuste fiscal e venda de imóveis

A medida integra a política de ajuste fiscal severo promovida pelo governo de Milei, com o objetivo de encolher o Estado e alcançar o equilíbrio nas contas públicas. De acordo com o decreto, a venda dos imóveis é necessária para maior eficiência na gestão pública.

“Manter imóveis ociosos gera custos e despesas que devem ser evitados, razão pela qual é preciso promover os procedimentos para sua alienação”, justificou o governo.

Além da venda de imóveis, a política de Milei inclui a privatização de diversas empresas públicas ou controladas pelo Estado nacional, como parte de uma estratégia mais ampla de redução do tamanho do Estado e desinvestimento em ativos considerados não essenciais.