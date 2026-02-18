Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Macron critica a defesa da liberdade de expressão nas redes sociais: 'Pura besteira'

Presidente francês afirmou que não há transparência sobre o funcionamento desses sistemas e que usuários são expostos a discursos de ódio

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16h30.

Tudo sobreRedes sociais
Saiba mais

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta quarta-feira que a defesa da liberdade de expressão nas plataformas digitais é "pura besteira", em contraste com um dos pilares da política externa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração coloca em lados opostos a França e os Estados Unidos no debate sobre regulação das redes sociais.

Em discurso realizado em Nova Déli, capital da Índia, Macron questionou o funcionamento dos sistemas automatizados das plataformas.

“A liberdade de expressão é uma pura besteira se ninguém sabe como você é levado a essa suposta liberdade de expressão, especialmente quando ela é conduzida de um discurso de ódio para outro”, disse Macron durante uma visita de três dias à capital indiana.

Governos europeus, como os do Reino Unido e da Alemanha, analisam restringir o acesso de menores de idade às redes sociais. Reguladores desses países argumentam que esses serviços apresentam riscos e potencial de dependência, segundo a agência Bloomberg. A eventual adoção de medidas pode atingir receitas publicitárias de plataformas como Instagram e Facebook, da Meta, Snap, X — controlada por Elon Musk — TikTok e YouTube, do Google.

Resistência americana

Autoridades americanas reagiram às propostas europeias ao classificar as iniciativas como restrições à liberdade de expressão. Recentemente, os EUA impuseram proibições de visto a um ex-funcionário europeu e a ativistas por tentarem controlar discursos de ódio online. O secretário de Estado, Marco Rubio, justificou as medidas como resposta ao "complexo industrial global da censura".

"Não ter ideia de como seu algoritmo é feito, como é testado, treinado e para onde ele vai te direcionar — as consequências democráticas desse viés podem ser enormes", disse Macron na quarta-feira em Nova Déli.

O presidente francês voltou a criticar o discurso adotado por empresas de tecnologia e lideranças políticas nos Estados Unidos.

“Alguns deles alegam ser a favor da liberdade de expressão — OK, nós somos a favor de algoritmos livres — totalmente transparentes”, disse Macron.

No início do mês, Macron declarou esperar tensão entre a União Europeia e o governo Trump em torno da regulamentação de serviços digitais no bloco. Segundo ele, países como França e Espanha podem enfrentar retaliações dos EUA em razão de propostas que limitam o uso de redes sociais por crianças. O presidente francês afirmou que prevê um conflito entre o bloco europeu e Washington sobre as regras aplicadas às plataformas digitais.

Na estratégia de segurança nacional dos EUA, o governo Trump indicou que atuaria contra iniciativas de potências estrangeiras destinadas a “censurar nosso discurso” ou limitar a liberdade de expressão. O documento acrescenta que os Estados Unidos promoveriam “resistência à trajetória atual da Europa dentro das nações europeias”, formulação interpretada como sinalização de apoio a partidos de extrema-direita no continente.

Preocupações dentro da UE

O vice-presidente JD Vance, em discurso no ano passado durante a Conferência de Segurança de Munique, acusou a União Europeia de restringir a liberdade de expressão e declarou que o afastamento da Europa de seus valores fundamentais representava ameaça maior ao continente do que Rússia ou China. Ao se referir a Trump como "novo xerife" de Washington, Vance criticou as iniciativas de moderação de conteúdo nas redes sociais.

Integrantes da União Europeia demonstraram preocupação com a possibilidade de os Estados Unidos utilizarem o argumento da liberdade de expressão para pressionar o bloco a flexibilizar regras aplicadas às empresas de tecnologia, informou a Bloomberg.

Executivos do setor de tecnologia nos EUA também têm recorrido ao princípio da liberdade de expressão para contestar propostas de maior supervisão. Após críticas do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, às redes sociais, Elon Musk publicou: "O sujo Sánchez é um tirano e traidor do povo espanhol".

Macron participa de uma cúpula sobre inteligência artificial, tecnologia que permite a sistemas computacionais executar tarefas associadas à cognição humana, em Nova Déli. A visita ocorre em meio ao esforço para reforçar a relação entre França e Índia, enquanto ambos os países revisam sua posição diante de uma postura mais hostil dos Estados Unidos sob o governo de Trump.

Durante o evento, o presidente francês apresentou uma proposta de desenvolvimento de IA multilíngue e submetida a regras públicas, em contraste com o modelo norte-americano, de orientação de mercado, e com a abordagem chinesa, baseada na condução estatal.

Acompanhe tudo sobre:FrançaEmmanuel MacronRedes sociaisDonald TrumpEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

Mpox: OMS confirma identificação de nova variante do vírus: 'Essencial manter a vigilância'

Irã diz que chegou a acordo com os EUA sobre 'princípios orientadores' de programa nuclear

Crise no Peru: por que o país teve 8 presidentes nos últimos 10 anos

Cidadania italiana: lei que mudará regras do pedido entra em vigor quinta

Mais na Exame

Carreira

Como a inteligência artificial está mudando a forma de construir uma carreira

Mercados

Fed vê espaço limitado para novo corte de juros, indica ata

Infraestrutura

Concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão prevê três rotas turísticas

Pop

Bad Bunny no Brasil: saiba o que ele deve cantar nos shows em SP