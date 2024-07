Governo de Bangladesh restaura internet após protestos

O governo de Bangladesh calculou neste domingo em 147 o número de mortos nos confrontos da semana passada durante os protestos estudantis, a primeira conta oficial desde o início dos distúrbios, e restaurou os serviços de internet móvel no país.

"Até o momento, de acordo com nossas estimativas, 147 pessoas morreram. Nossa polícia demonstrou paciência, apesar de seus integrantes terem sido mortos", informou à imprensa o ministro do Interior, Asaduzzaman Khan, antes de dizer que a polícia foi "forçada a abrir fogo" para salvar várias propriedades do Estado.

Esse é o primeiro número oficial de mortos divulgado pelo governo desde que os protestos estudantis se tornaram violentos em 15 de julho e a polícia começou a reprimir violentamente os manifestantes, em meio a acusações de uso de força excessiva por parte das forças de segurança.

No entanto, fontes hospitalares, policiais, bombeiros e familiares confirmaram à Agência EFE a morte de pelo menos 194 pessoas durante os confrontos, enquanto alguns veículos de comunicação locais estimam o número de mortos em mais de 200.

O Movimento Estudantil Contra a Discriminação, uma plataforma para os protestos estudantis, compartilhou uma lista de 266 pessoas mortas durante os confrontos.

Além disso, centenas de pessoas ficaram feridas, sem que o governo tenha fornecido qualquer número, e mais de 3.000 pessoas foram presas, informou a polícia de Bangladesh na sexta-feira.

Entre os presos estão cinco coordenadores de protestos, alguns dos quais foram detidos ainda no hospital, segundo a polícia.

Entenda o contexto

Os protestos começaram no início de julho, depois que a Suprema Corte ordenou que o governo restaurasse a cota de 30% das vagas em empregos públicos para os descendentes dos combatentes da Guerra de Libertação de Bangladesh, que buscou a independência do Paquistão em 1971.

Os manifestantes argumentaram que o sistema de cotas era discriminatório e beneficiava os partidários da governista Liga Awami, enquanto o governo o defendia como uma forma de homenagear os veteranos de guerra.

Esses protestos se intensificaram em 15 de julho e as primeiras mortes foram registradas no dia seguinte, o que levou o governo a cortar os serviços de comunicação e internet em todo o país e impor um toque de recolher, isolando o país.

No domingo da semana passada, a Suprema Corte apoiou os estudantes, anulando a reforma do sistema de cotas, o que acalmou os protestos, embora os estudantes agora exijam uma investigação sobre as mortes dos manifestantes.

O governo restaurou os serviços de internet de banda larga na terça-feira e os dados móveis neste domingo, em um retorno gradual à normalidade, e nesta semana ordenou a reabertura de escritórios, bancos e fábricas, embora o toque de recolher continue em vigor, mas com liberdade de movimento durante a maior parte do dia.