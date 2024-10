Furacão Milton enfraquece, mas permanece na categoria 5 e ameaça a Flórida com tornados

O furacão Milton continua sendo uma tempestade poderosa de categoria 5, mesmo após uma leve diminuição na velocidade dos ventos, que agora estão a 257 km/h, de acordo com uma atualização do Centro Nacional de Furacões (NHC) às 23h da terça-feira, 8. Apesar do enfraquecimento, a previsão indica que Milton irá intensificar-se novamente ao longo desta quarta-feira, 9, colocando várias cidades em risco de tornados, conforme alerta o Centro de Previsão de Tempestades (SPC). As informações são da CNN.

O centro do furacão está localizado a aproximadamente 652 km a sudoeste de Tampa, e a tempestade acelerou ligeiramente, deslocando-se para o nordeste a uma velocidade de 19 km/h. O NHC prevê que o furacão irá se enfraquecer para uma Categoria 3 antes de atingir a costa da Flórida, mas ainda assim continuará sendo uma ameaça significativa, com chuvas torrenciais e ventos intensos que afetarão grande parte da Península da Flórida, nos Estados Unidos.

Conforme se aproxima da costa, o campo de ventos do furacão Milton deverá se expandir, o que ampliará a área de impacto da tempestade. A previsão é de que os efeitos devastadores sejam sentidos por uma ampla região, incluindo tempestades, alagamentos e ventos destrutivos. Desde o início dos registros, apenas 42 furacões na bacia do Atlântico alcançaram a Categoria 5, sendo Milton o mais recente e um dos únicos dois furacões dessa intensidade na década de 2020, ao lado de Ian, em 2022, e Lee, em 2023.

Ameaça de Tornados

A previsão para o furacão Milton é de que ele atinja a costa do Golfo Central da Flórida na noite desta quarta-feira, como uma tempestade de Categoria 3. A área de possível impacto inclui Tampa e cidades vizinhas, que poderão enfrentar uma das tempestades mais destrutivas registradas na região. O olho e a parede do furacão Milton estão previstos para tocar a terra, trazendo consigo uma perigosa maré de tempestade e ventos de força tropical que cobrirão toda a largura da península da Flórida.

Com o estado ainda lidando com as consequências do furacão Helene, que deixou montes de escombros como chapas de metal, blocos de concreto e eletrodomésticos em áreas afetadas, as autoridades temem que o furacão Milton possa transformar esse entulho em projéteis perigosos, ampliando os riscos para pessoas e residências.

Cerca de 3 milhões de pessoas nas regiões central e sul da Flórida estão agora em risco aumentado (nível 3 de 5) de enfrentar tempestades severas, incluindo Fort Myers, Sarasota e Melbourne, conforme alerta o SPC. Nessa área, espera-se a formação de vários tornados, incluindo aqueles de categoria EF2 ou superior.

"À medida que o furacão Milton atravessa a península da Flórida, há uma probabilidade alta de tornados em partes das regiões central e sul da Flórida, bem como nas Florida Keys," alerta o SPC. "Tornados mais fortes podem ocorrer no meio e no final da tarde, trazendo riscos adicionais às áreas já vulneráveis."

Além disso, uma zona de risco leve (nível 2 de 5) se estende por outras partes do sul até o centro da Flórida, abrangendo mais de 10 milhões de pessoas e cidades como Miami, Tampa e Orlando. Tornados permanecem como a principal ameaça, especialmente em regiões que estão sob risco elevado.