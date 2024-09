Furacão Helene ganha força e se aproxima da Flórida com ventos de 155 km/h

O furacão Helene se fortaleceu nesta quinta-feira, 26, alcançando a categoria 2 com ventos máximos constantes de 155 quilômetros por hora, e a expectativa é que haja um novo aumento de potência à medida que se dirige para a Flórida, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O sistema está localizado 550 quilômetros ao sul de Tampa, na costa centro-oeste da Flórida, e a 585 quilômetros de Apalachicola, no extremo noroeste deste estado, de acordo com o boletim mais recente do NHC.

Este furacão de categoria 2, na escala Saffir-Simpson de um total de 5, ameaça com ventos fortes, tempestades e inundações uma vasta região costeira da península da Flórida, na qual deverá tocar terra esta noite.

O NHC pediu hoje que se concluam rapidamente os preparativos para proteger vidas e propriedades.

Helene, o oitavo sistema a receber um nome nesta temporada de furacões no Atlântico, deverá se fortalecer para se tornar um furacão de categoria maior (3, 4 ou 5).

Se atingir a Flórida, como esperado, será o quarto a chegar ao solo americano este ano, depois de Beryl, Debby e Francine.

Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a temporada de furacões no Atlântico, que começou oficialmente em 1º de junho, poderá ter uma atividade “acima” da média, com entre 8 e 13 furacões, dos quais entre 4 e 7 seriam de categoria superior.