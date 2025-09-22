Mundo

Cidades francesas hasteiam bandeira palestina antes de reconhecimento oficial

Ao menos 21 municípios desafiaram recomendação do governo Macron às vésperas de conferência da ONU

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10h44.

Prefeituras de ao menos 21 cidades da França hastearam bandeiras da Palestina nesta segunda-feira, 22, horas antes da conferência na ONU em que o país deve anunciar o reconhecimento oficial do Estado palestino.

A iniciativa contraria recomendação do governo francês, que havia solicitado neutralidade em repartições públicas. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, citou riscos de distúrbios à ordem pública, lembrando que o país abriga a maior comunidade judaica da Europa.

Pressão interna e apoio político

Uma das primeiras cidades a desafiar a orientação foi Saint-Denis, na região metropolitana de Paris, em ato que contou com a presença do líder socialista Olivier Faure. Segundo ele, o gesto é um recado de que “a França não é apenas o presidente, mas todo o povo por trás da solução de dois Estados”.

A ação ocorre enquanto cresce a condenação internacional a Israel pela guerra em Gaza e aumenta a pressão por medidas concretas na Europa, apesar da resistência de países como Alemanha e Itália.

Reconhecimento coordenado

O reconhecimento da Palestina pela França vem sendo articulado há meses, em meio a um movimento diplomático internacional. No domingo, Reino Unido, Canadá, Portugal e Austrália anunciaram formalmente o reconhecimento do Estado palestino. Outros países europeus, como Bélgica, Luxemburgo, Malta e San Marino, devem seguir Paris nesta segunda-feira.

Reação de Israel

A ofensiva diplomática gerou forte reação em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que não haverá Estado palestino e prometeu ampliar colônias na Cisjordânia. Ministros de extrema direita pediram a anexação dos territórios ocupados.

Apesar da carga simbólica, as medidas práticas até agora têm sido limitadas. A União Europeia cogita tarifas mais altas para produtos israelenses, mas não há consenso. Já a ajuda humanitária à Faixa de Gaza enfrenta obstáculos, enquanto o número de solicitantes de asilo aceitos permanece restrito.

Resistências na Europa

Na Itália, sindicatos organizaram greves e protestos em cidades como Milão, Nápoles e Roma para exigir sanções contra Israel. Pesquisas apontam que 63,8% dos italianos consideram a situação humanitária em Gaza “extremamente grave”.

A Alemanha, por sua vez, reafirmou que o reconhecimento só deve ocorrer ao fim de uma negociação. “Uma solução negociada de dois Estados é o único caminho para paz e dignidade de israelenses e palestinos”, disse o ministro das Relações Exteriores Johann Wadephu.

