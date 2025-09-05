Fórum do Brics 2025 reúne representantes de 34 países na China

O Fórum de Parceria para a Nova Revolução Industrial do Brics 2025 ocorrerá entre 16 e 17 de setembro, em Xiamen, na província chinesa de Fujian.

O evento reunirá representantes de 34 países e organizações internacionais para debater temas como cooperação industrial, inteligência artificial e desenvolvimento sustentável.

Histórico do fórum Brics

Desde 2019, a China tem organizado o Fórum como uma plataforma de cooperação tecnológica entre os países do bloco Brics e seus parceiros em desenvolvimento.

Em 2022, o evento passou a integrar oficialmente o calendário anual do Brics, consolidando-se como um espaço importante para o diálogo sobre políticas industriais e novas tecnologias.

Participação internacional e novos projetos

Segundo Zhu Ke’er, vice-diretora-geral do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (Miit), os preparativos para o evento de 2025 estão completos.

Delegações de países como Brasil, Rússia, Etiópia, Indonésia, Cazaquistão, Cuba, Nigéria, Malásia, Vietnã, Uganda, entre outros, já confirmaram presença.

A edição de 2025 do fórum trará quatro destaques principais, começando pela ampliação da participação internacional, com uma presença mais significativa de países emergentes e organizações multilaterais.

A China também apresentará os resultados do quinto aniversário da Base de Inovação para a Parceria na Nova Revolução Industrial, além de destacar avanços em três importantes projetos: o Centro China–Brics de Inteligência Artificial, o Centro de Capacitação Industrial do Brics e a Rede de Cooperação em Ecossistemas da Indústria Digital.

Além disso, será divulgado o Plano de Ação 2025–2026 e a adesão de novos países à Iniciativa de Cooperação Internacional para a Nova Industrialização.

Cooperatividade e colaboração prática

O segundo destaque do Fórum é a promoção da cooperação prática. A programação incluirá um diálogo de alto nível com ministros e executivos, além de três mesas-redondas sobre temas como inovação colaborativa, desenvolvimento sustentável de baixo carbono e a aplicação da inteligência artificial na indústria.

Além disso, seis subfóruns serão realizados para reunir representantes de governos, universidades e centros de pesquisa, com foco em discutir experiências e explorar oportunidades de cooperação.

Atividades Paralelas e Reconhecimento de Inovações

O quarto destaque do Fórum envolve atividades paralelas, como a cerimônia de premiação do Concurso de Inovação Industrial do Brics, a Exposição da Nova Revolução Industrial e o Programa de Treinamento de Talentos de Excelência "Jinlu". Estas atividades visam incentivar a inovação e destacar os avanços no campo industrial.

Organização e Apoio Institucional

O Fórum do Brics 2025 é organizado pelo Miit e pelo governo da província de Fujian, com o apoio da prefeitura de Xiamen, do Departamento de Indústria e Tecnologia da Informação de Fujian, da Base de Inovação para a Nova Revolução Industrial e do Centro de Cooperação Econômica e Tecnológica Internacional do Miit.