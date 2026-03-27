Fórum Boao 2026 defende cooperação para conter impactos de tarifas e incerteza global

Participantes do Fórum Boao para a Ásia 2026 afirmaram que o aumento de tarifas no comércio internacional ampliou a incerteza global e defenderam maior cooperação regional e o fortalecimento do sistema multilateral como resposta aos riscos ao crescimento econômico.

Durante o evento, Wong Kan Seng, ex-vice-primeiro-ministro de Singapura, afirmou que a adoção de tarifas em larga escala reduziu a previsibilidade do ambiente de negócios, dificultou o planejamento de longo prazo e afetou a confiança entre parceiros comerciais. Segundo ele, países passaram a reavaliar relações comerciais e estratégias.

Na mesma linha, Paolo Gentiloni, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-comissário europeu para a Economia, disse que o uso de tarifas como instrumento de pressão indica uma mudança no comércio global, que passa a se basear mais em força do que em regras.

Já Daniel Palotai, vice-presidente do banco central da Hungria, afirmou que medidas tarifárias provocam distorções econômicas, reduzem a previsibilidade dos mercados e geram impactos de longo prazo, incluindo efeitos sobre emprego e inflação.

Além disso, Robert Koopman, ex-economista-chefe da Organização Mundial do Comércio, declarou que as políticas tarifárias e regulatórias dos Estados Unidos aumentaram a incerteza no ambiente de negócios e dificultaram decisões estratégicas das empresas.

Diante desse cenário, os participantes defenderam a ampliação da cooperação internacional. Wong afirmou que nenhum país consegue atuar de forma isolada e citou a ASEAN como exemplo de coordenação regional em meio à volatilidade econômica.

Os debatedores também destacaram a Parceria Econômica Regional Abrangente como mecanismo para reduzir impactos das tarifas, sobretudo em economias menores.

Além disso, houve consenso sobre a importância da Organização Mundial do Comércio como base para um sistema comercial estruturado em regras.

O fórum também abordou as relações entre China e Estados Unidos. Li Cheng, professor da Universidade de Hong Kong, afirmou que o diálogo entre os dois países é necessário para a estabilidade econômica global e que a escalada de tensões não beneficia nenhuma das partes.