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Itamaraty critica falas de Milei sobre suposta fraude no 2º turno das eleições

Ministério das Relações Exteriores disse se tratar de tentativa de ingerência no processo democrático brasileiro

Javier Milei, presidente da Argentina, durante discurso em Beverly Hills, em 6 de maio (Patrick T. Fallon/AFP)

Javier Milei, presidente da Argentina, durante discurso em Beverly Hills, em 6 de maio (Patrick T. Fallon/AFP)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18h01.

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RESUMO ＋

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) criticou nesta terça-feira, 20, as declarações do presidente argentino Javier Milei sobre as eleições no Brasil e classificou as falas como tentativa de ingerência externa. Milei atacou Lula, o Poder Judiciário e o sistema de voto eletrônico. As relações entre Brasil e Argentina estão abaladas desde julho.

O Itamaraty criticou nesta terça-feira, 20, as declarações recentes do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre as eleições no Brasil. Pelas redes sociais, Milei fez novas críticas a Lula, ao republicar uma postagem contrária ao candidato do PT.

Milei afirmou que as "máscaras desses criminosos estão caindo", em referência a pessoas ligadas ao presidente brasileiro. E continuou: "Espero que seu último truque sujo de campanha não inclua roubar a eleição...esquerdista ladrão", em mais uma referência a Lula.

O Itamaraty se pronunciou na tarde desta terça-feira, 20, classificando como inaceitável o que chamou de "tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro". O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o líder argentino "reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos". 

Leia a nota completa do Itamaraty

"As ofensas de hoje do Presidente da República Argentina ao Brasil, desta vez dirigidas ao Poder Judiciário e ao sistema de voto eletrônico, constituem nova e inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro.

O Presidente da República Argentina reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos. Essa antidemocrática manifestação é inaceitável, desequilibrada, e não condiz com a postura que deve ter o chefe de Estado de um país amigo.

O sistema brasileiro de voto eletrônico é comprovadamente seguro, nunca registrou irregularidades e observadores eleitorais do mundo inteiro já ratificaram essa realidade no primeiro turno das eleições. A decisão sobre o futuro do Brasil cabe exclusivamente ao povo brasileiro, que se manifestará livremente nas urnas, e sem qualquer tipo de ingerência externa, no domingo, dia 25."

Afastamento diplomático

Brasil e Argentina têm as relações diplomáticas abaladas desde julho deste ano, quando Milei discursou na convenção nacional do PL, partido de Flávio Bolsonaro. No evento, o presidente argentino fez insultos diretos ao presidente brasileiro, chamando-o de ladrão. Ele ainda atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O governo brasileiro reagiu determinando o retorno do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Em agosto, o Itamaraty comunicou que quem cuidaria da embaixada na Argentina seria um encarregado de negócios e não mais um embaixador, o que, na diplomacia, indica um rebaixamento das relações bilaterais.

'Perguntas frequentes'

O que o Itamaraty disse sobre as declarações de Javier Milei? ＋

O Itamaraty classificou as declarações de Javier Milei como uma “inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro”. O ministério também afirmou que a manifestação do presidente argentino não condiz com a postura esperada do chefe de Estado de um país amigo.

O que Javier Milei falou sobre Lula e as eleições no Brasil? ＋

Javier Milei republicou uma postagem contrária ao candidato do PT, chamou pessoas ligadas a Lula de criminosas e sugeriu que poderia haver tentativa de roubo na eleição. O presidente argentino também chamou Lula de “esquerdista ladrão”.

Como o Itamaraty defendeu o sistema brasileiro de voto eletrônico? ＋

Segundo o Itamaraty, o sistema brasileiro de voto eletrônico é seguro, nunca registrou irregularidades e recebeu a aprovação de observadores eleitorais internacionais no primeiro turno. O ministério afirmou que a decisão sobre o futuro do Brasil cabe exclusivamente ao povo brasileiro.

Por que as relações entre Brasil e Argentina estão abaladas? ＋

As relações diplomáticas estão abaladas desde julho, quando Javier Milei participou da convenção nacional do PL e fez ataques contra Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O governo brasileiro reagiu com o retorno do embaixador Júlio Bitelli ao Brasil.

Quem passou a comandar a embaixada brasileira na Argentina? ＋

Um encarregado de negócios passou a cuidar da embaixada brasileira na Argentina após o retorno do embaixador Júlio Bitelli. Segundo o texto, a ausência de um embaixador indica um rebaixamento das relações diplomáticas entre os dois países.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026ArgentinaJavier MileiLuiz Inácio Lula da Silva

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