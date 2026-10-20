Itamaraty critica falas de Milei sobre suposta fraude no 2º turno das eleições

RESUMO ＋ O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) criticou nesta terça-feira, 20, as declarações do presidente argentino Javier Milei sobre as eleições no Brasil e classificou as falas como tentativa de ingerência externa. Milei atacou Lula, o Poder Judiciário e o sistema de voto eletrônico. As relações entre Brasil e Argentina estão abaladas desde julho.

O Itamaraty criticou nesta terça-feira, 20, as declarações recentes do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre as eleições no Brasil. Pelas redes sociais, Milei fez novas críticas a Lula, ao republicar uma postagem contrária ao candidato do PT.

Milei afirmou que as "máscaras desses criminosos estão caindo", em referência a pessoas ligadas ao presidente brasileiro. E continuou: "Espero que seu último truque sujo de campanha não inclua roubar a eleição...esquerdista ladrão", em mais uma referência a Lula.

O Itamaraty se pronunciou na tarde desta terça-feira, 20, classificando como inaceitável o que chamou de "tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro". O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o líder argentino "reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos".

Leia a nota completa do Itamaraty

"As ofensas de hoje do Presidente da República Argentina ao Brasil, desta vez dirigidas ao Poder Judiciário e ao sistema de voto eletrônico, constituem nova e inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro.

O Presidente da República Argentina reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos. Essa antidemocrática manifestação é inaceitável, desequilibrada, e não condiz com a postura que deve ter o chefe de Estado de um país amigo.

O sistema brasileiro de voto eletrônico é comprovadamente seguro, nunca registrou irregularidades e observadores eleitorais do mundo inteiro já ratificaram essa realidade no primeiro turno das eleições. A decisão sobre o futuro do Brasil cabe exclusivamente ao povo brasileiro, que se manifestará livremente nas urnas, e sem qualquer tipo de ingerência externa, no domingo, dia 25."

Afastamento diplomático

Brasil e Argentina têm as relações diplomáticas abaladas desde julho deste ano, quando Milei discursou na convenção nacional do PL, partido de Flávio Bolsonaro. No evento, o presidente argentino fez insultos diretos ao presidente brasileiro, chamando-o de ladrão. Ele ainda atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O governo brasileiro reagiu determinando o retorno do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Em agosto, o Itamaraty comunicou que quem cuidaria da embaixada na Argentina seria um encarregado de negócios e não mais um embaixador, o que, na diplomacia, indica um rebaixamento das relações bilaterais.