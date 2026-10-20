Itamaraty critica falas de Milei sobre suposta fraude no 2º turno das eleições

Javier Milei, presidente da Argentina, durante discurso em Beverly Hills, em 6 de maio (Patrick T. Fallon/AFP)
Repórter
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18h01.
O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) criticou nesta terça-feira, 20, as declarações do presidente argentino Javier Milei sobre as eleições no Brasil e classificou as falas como tentativa de ingerência externa. Milei atacou Lula, o Poder Judiciário e o sistema de voto eletrônico. As relações entre Brasil e Argentina estão abaladas desde julho.
O Itamaraty criticou nesta terça-feira, 20, as declarações recentes do presidente da Argentina, Javier Milei, sobre as eleições no Brasil. Pelas redes sociais, Milei fez novas críticas a Lula, ao republicar uma postagem contrária ao candidato do PT.
Milei afirmou que as "máscaras desses criminosos estão caindo", em referência a pessoas ligadas ao presidente brasileiro. E continuou: "Espero que seu último truque sujo de campanha não inclua roubar a eleição...esquerdista ladrão", em mais uma referência a Lula.
O Itamaraty se pronunciou na tarde desta terça-feira, 20, classificando como inaceitável o que chamou de "tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro". O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o líder argentino "reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos".
"As ofensas de hoje do Presidente da República Argentina ao Brasil, desta vez dirigidas ao Poder Judiciário e ao sistema de voto eletrônico, constituem nova e inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro.
O Presidente da República Argentina reitera mentiras difundidas por aqueles que perderam as eleições e protagonizaram o golpe militar fracassado, há quatro anos. Essa antidemocrática manifestação é inaceitável, desequilibrada, e não condiz com a postura que deve ter o chefe de Estado de um país amigo.
O sistema brasileiro de voto eletrônico é comprovadamente seguro, nunca registrou irregularidades e observadores eleitorais do mundo inteiro já ratificaram essa realidade no primeiro turno das eleições. A decisão sobre o futuro do Brasil cabe exclusivamente ao povo brasileiro, que se manifestará livremente nas urnas, e sem qualquer tipo de ingerência externa, no domingo, dia 25."
Brasil e Argentina têm as relações diplomáticas abaladas desde julho deste ano, quando Milei discursou na convenção nacional do PL, partido de Flávio Bolsonaro. No evento, o presidente argentino fez insultos diretos ao presidente brasileiro, chamando-o de ladrão. Ele ainda atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
O governo brasileiro reagiu determinando o retorno do embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli. Em agosto, o Itamaraty comunicou que quem cuidaria da embaixada na Argentina seria um encarregado de negócios e não mais um embaixador, o que, na diplomacia, indica um rebaixamento das relações bilaterais.
O Itamaraty classificou as declarações de Javier Milei como uma “inaceitável tentativa de ingerência externa no processo democrático brasileiro”. O ministério também afirmou que a manifestação do presidente argentino não condiz com a postura esperada do chefe de Estado de um país amigo.
Javier Milei republicou uma postagem contrária ao candidato do PT, chamou pessoas ligadas a Lula de criminosas e sugeriu que poderia haver tentativa de roubo na eleição. O presidente argentino também chamou Lula de “esquerdista ladrão”.
Segundo o Itamaraty, o sistema brasileiro de voto eletrônico é seguro, nunca registrou irregularidades e recebeu a aprovação de observadores eleitorais internacionais no primeiro turno. O ministério afirmou que a decisão sobre o futuro do Brasil cabe exclusivamente ao povo brasileiro.
As relações diplomáticas estão abaladas desde julho, quando Javier Milei participou da convenção nacional do PL e fez ataques contra Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O governo brasileiro reagiu com o retorno do embaixador Júlio Bitelli ao Brasil.
Um encarregado de negócios passou a cuidar da embaixada brasileira na Argentina após o retorno do embaixador Júlio Bitelli. Segundo o texto, a ausência de um embaixador indica um rebaixamento das relações diplomáticas entre os dois países.