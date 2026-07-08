FMI anuncia Silvana Tenreyro como nova economista-chefe

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quarta-feira, 8, a economista argentina Silvana Tenreyro como sua nova economista-chefe. Ela substituirá Pierre-Olivier Gourinchas, que deixará o cargo para retornar à carreira acadêmica. A posse está prevista para 10 de agosto.

Além da função de economista-chefe, Tenreyro será conselheira econômica do FMI e diretora do Departamento de Pesquisa, área responsável pela elaboração de estudos e das projeções econômicas da instituição, como o relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO), acompanhado por governos, bancos centrais e investidores.

Quem é Silvana Tenreyro

Atualmente professora da London School of Economics (LSE), Tenreyro integrou o comitê de política monetária do Banco da Inglaterra entre 2017 e 2023. Ao longo da carreira, também trabalhou no Federal Reserve de Boston, nos Estados Unidos, e no banco central das Ilhas Maurício.

A economista é graduada pela Universidade Nacional de Tucumán, na Argentina, e doutora em Economia pela Universidade Harvard. Ela será a segunda mulher a ocupar o cargo de economista-chefe do FMI, sucedendo Gita Gopinath, que exerceu a função entre 2019 e 2022.

Em comunicado, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, classificou Tenreyro como "uma líder excepcional" e destacou sua capacidade de incorporar diferentes perspectivas na análise econômica. Segundo Georgieva, essas características serão importantes para liderar o Departamento de Pesquisa e orientar as avaliações do Fundo sobre a economia global.

A escolha surpreendeu parte dos integrantes da instituição, que esperavam a indicação de um economista americano para o cargo. O processo de seleção foi conduzido por Georgieva na semana passada.

*Com O Globo