FMI melhora projeção para o Brasil, mas reduz previsão para economia global

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou, nesta quarta-feira, 8, uma atualização de seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (World Economic Outlook, WEO), com revisões nas projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação global para 2026 e 2027.

Segundo o FMI, a economia mundial deve crescer 3,0% em 2026, revisão de 0,1 ponto percentual para baixo em relação ao WEO de abril, e 3,4% em 2027, alta de 0,2 ponto percentual. A inflação mundial foi revisada para cima nos dois períodos, projetada em 4,7% para 2026 e 3,9% para 2027.

Brasil e América Latina

O Brasil teve a maior revisão positiva entre os países individuais analisados pelo FMI: alta de 0,5 ponto percentual na projeção de 2026, para 2,4%, e de 0,2 ponto percentual em 2027, para 2,2%.

A região da América Latina e Caribe como um todo deve crescer 2,4% em 2026 e 2,7% em 2027, enquanto o México teve revisão de 0,1 ponto percentual para cima, a 1,6% neste ano.

Economias avançadas

O grupo das economias avançadas deve crescer 1,7% em 2026 e 1,8% em 2027. Os Estados Unidos tiveram a projeção mantida em 2,3% para 2026 e revisada para 2,2% em 2027. Já a Zona do Euro teve corte de 0,2 ponto percentual para 2026, com crescimento esperado de 0,9%.

Entre as principais economias europeias, a Alemanha deve crescer 0,7% em 2026 e 1,0% em 2027, enquanto a França teve a maior revisão para baixo do bloco, de 0,3 ponto percentual, com projeção de 0,6% para este ano.

A Itália manteve estimativa de 0,5% para os dois anos, e a Espanha segue como destaque de crescimento na região, com 2,1% em 2026 e 1,8% em 2027.

O Reino Unido teve revisão positiva de 0,2 ponto percentual, para 1,0% em 2026. O Canadá registrou o maior corte entre as economias avançadas, de 0,4 ponto percentual, com crescimento projetado em 1,1%.

Economias emergentes

As economias emergentes e em desenvolvimento devem crescer 3,8% em 2026 e 4,5% em 2027. A China teve revisão para cima em ambos os períodos, com 4,6% neste ano e 4,1% no próximo. A Índia segue como a maior economia em crescimento entre os países avaliados, com projeção de 6,4% para 2026 e 6,7% para 2027.

A Rússia manteve estimativa estável de 1,1% para os dois anos. Já a região do Oriente Médio e Ásia Central registrou a maior revisão da atualização: corte de 1,2 ponto percentual para 2026, a 0,7%, seguido de alta projetada de 1,9 ponto percentual para 2027, a 6,5%.

África

A África Subsaariana deve crescer 4,3% em 2026 e 4,5% em 2027. A África do Sul teve revisão de 0,1 ponto percentual para cima, com projeção de 1,1% para este ano e 1,3% para o próximo.