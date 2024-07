Filho de 'El Chapo' e cofundador do Cartel de Sinaloa são presos nos EUA

Joaquín Guzmán López, filho do notório líder do Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, e Ismael Zambada García, cofundador do cartel, foram presos em El Paso, Texas. Ambos são acusados de vários crimes relacionados à organização criminosa com base no México, incluindo a fabricação e tráfico de fentanil. As informações são do The New York Times.

Guzmán López teria assumido um papel de liderança no cartel junto com seus três irmãos após a extradição de seu pai para os Estados Unidos em 2017. Joaquín Guzmán López deverá comparecer ao Tribunal Distrital Federal em Chicago nos próximos dias. Na noite de quinta-feira, 25, não estava claro onde ele seria julgado.

O líder conhecido como "El Chapo" foi capturado no México e extraditado para os Estados Unidos, onde está cumprindo uma sentença de prisão perpétua mais 30 anos, imposta em Nova York em 2019. O Cartel de Sinaloa, junto com o Cartel de Jalisco, é identificado como um dos principais responsáveis pela crise das drogas sintéticas nos EUA, que inclui fentanil e metanfetamina, conforme relatado pela Administração de Repressão às Drogas (DEA) em sua Avaliação Nacional de Ameaças às Drogas de 2024.

Outro filho de "El Chapo", Ovidio Guzmán López, também apontado como líder do cartel, foi preso no México em janeiro de 2023 e extraditado para os EUA para enfrentar acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente em setembro.

Um grande júri federal indiciou Joaquín Guzmán López e Ovidio Guzmán López em 2018, acusando-os de conspiração para distribuir cocaína, metanfetamina e maconha nos EUA. Em um outro indiciamento, os dois irmãos, juntamente com Iván Guzmán Salazar e Alfredo Guzmán Salazar, foram acusados de liderar a facção "Los Chapitos" do cartel, que promoveu a produção de fentanil.

Ismael Zambada García, conhecido como "El Mayo", cofundou o cartel e foi um dos líderes da organização criminosa por três décadas. Ele controla uma das quatro facções que compõem o cartel e, recentemente, envolveu-se em um conflito interno com os "Chapitos".

Os quatro filhos de El Chapo, conhecidos como "Los Chapitos", foram indiciados por promoverem a produção em larga escala de fentanil desde 2012. A facção dos Chapitos é considerada responsável por aumentar a importância do fentanil para os negócios do cartel.

Alta produção de fentanil

O Cartel de Sinaloa tem sido apontado como uma das principais fontes de produção de fentanil, um dos componentes centrais na crise das drogas sintéticas que afeta os Estados Unidos. As acusações contra Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada García fazem parte de um esforço contínuo das autoridades americanas para combater o tráfico de drogas e reduzir o impacto do fentanil nas comunidades.

As prisões de líderes do cartel e as contínuas operações contra as organizações criminosas refletem a determinação do governo dos EUA em responsabilizar aqueles que estão envolvidos no tráfico e na distribuição de drogas perigosas. A colaboração entre os governos dos EUA e do México tem sido fundamental para alcançar esses resultados, com várias operações realizadas nos últimos anos visando desmantelar as redes de tráfico.

As ações contra o Cartel de Sinaloa e seus líderes são vistas como parte de uma estratégia mais ampla para combater o tráfico de drogas, que inclui a cooperação internacional e a implementação de políticas para reduzir a demanda e o fornecimento de substâncias ilegais. A contínua pressão sobre essas organizações é essencial para enfrentar a crise das drogas sintéticas e proteger as comunidades dos efeitos devastadores do fentanil e outras drogas.