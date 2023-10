Filho de brasileiro morre em ataque do Hamas a Israel, confirma embaixada

Filho de um brasileiro que mora em Israel, o israelense Gabriel Yishay Barel, de 22 anos, foi um dos mortos no ataque do grupo terrorista Hamas a uma festa de música eletrônica realizada próximo à Faixa de Gaza no fim de semana passado.

A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Israel, que acompanha o conflito. Gabriel é filho do brasileiro Jayro Varella Filho.

Na semana passada, o governo federal confirmou as mortes de três brasileiros que participaram da festa rave alvo do Hamas: Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, Ranani Glazer e Bruna Valeanu, ambos de 24 anos. Segundo a organização de resgate Zaka, ao menos 260 corpos foram encontrados no local da festa de música eletrônica.

O último nome confirmado pelas autoridades brasileiras foi o de Karla. Em nota, o Itamaraty lamentou a morte da brasileira e manifestou seu “profundo pesar” com o ocorrido. “Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”, disse o ministério em nota.

Filha de brasileiros refém

A jovem Thelet Fishbein Zaaror, de 18 anos, filha de brasileiros, é uma das reféns do Hamas confirmadas neste sábado por autoridades israelenses.

Ela estava no kibutz Be'eri, no sul do país, com o namorado, Dor Haider, quando o grupo terrorista invadiu o local, deixando cerca de cem mortos. Desde então, Thelet e o namorado estão desaparecidos.