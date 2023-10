Guerra em Israel: voos de repatriação de brasileiros são suspensos até quarta-feira

O governo brasileiro está reavaliando a quantidade de voos de repatriação de brasileiros na área dos conflitos entre Israel e o Hamas. Na madrugada deste domingo, 15, o quinto avião de repatriação pousou no Rio de Janeiro trazendo 215 brasileiros vindos de Israel. Ao todo, a operação “Voltando em Paz” repatriou 916 pessoas, além de ter trazido 24 animais de estimação.

A realização de um novo voo partindo de Tel Aviv está prevista para quarta-feira, 18. Com o retorno de grande parte dos voos comerciais, o Ministério das Relações Exteriores tem orientado que brasileiros que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion.

Atualmente, há um avião da Força Aérea brasileira em Roma esperando o resgate de 28 brasileiros que estão tentando cruzar do sul da Faixa de Gaza para o Egito. Por enquanto, os portões de Rafah, na fronteira dos dois territórios, segue inoperante.

“O governo brasileiro, por meio do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, permanece em contato com os nacionais. Veículos contratados pelo Itamaraty mantêm-se de prontidão, aguardando a abertura da passagem de Rafah”, diz o comunicado do governo brasileiro.