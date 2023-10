Guerra Israel-Hamas: número de mortos chega a 2.200; Avião da FAB de repatriação pousa em Brasília

O número de mortos na guerra entre Israel e Hamas não para de subir. De acordo com o último balanço divulgado pela CNN, 2.200 pessoas morreram em decorrência dos ataques do Hamas em Israel e dos bombardeios dos israelenses na Faixa de Gaza.

Em Israel, são 1.000 mortos e 2.700 feridos. Segundo o ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 900 palestinos foram mortos e 4.500 estão feridos. Entre os mortos estão 260 crianças e 230 mulheres, disse um porta-voz do ministério. Além do balanço oficial, um porta-voz das forças militares israelenses afirmou que 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram encontrados dentro do território de Israel.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta terça-feira, 10, a abertura de um corredor humanitário até a Faixa de Gaza para entrada de suprimentos médicos essenciais. "Os hospitais não podem funcionar sem combustível e eletricidade. Os suprimentos que pretendemos transportar já estão num nível baixo, por isso precisamos que estes produtos cheguem à Faixa de Gaza", disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic.

Avião com grupo de brasileiros resgatados em Tel Aviv pousa em Brasília

O avião de repatriação de brasileiros em Israel pousou em Brasília durante a madrugada desta quarta-feira, 11. O voo, que partiu de Tel Aviv na terça-feira, 10, durou cerca de 14 horas.

A aeronave da FAB, modelo KC-30, chegou com 211 passageiros. Do total, 107 desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro em outros dois aviões da FAB.

Até o próximo domingo, 15, outros cinco voos devem sair do Brasil para repatriar os brasileiros. Segundo informações da Globo News, a prioridade serão para crianças, pessoas com deficiência ou enfermos.

Qual o motivo da guerra entre Israel e Hamas?

Segundo a rede Al Jazeera, o grupo armado palestino Hamas lançou a “Operação Al-Aqsa Flood”, em defesa da mesquita de Al-Aqsa”. O complexo que fica em Jerusalém é foco histórico de tensão entre israelenses e palestinos.

Os muçulmanos chamam a região, que também inclui o santuário da Cúpula da Rocha (ou Domo da Rocha), de Haram al-Sharif, ou Santuário Nobre. Os fiéis crêem que o profeta Maomé viajou de Meca até à mesquita em uma noite para orar antes de ascender ao céu.