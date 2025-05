Festival de compras 618 da China amplia frete grátis para 12 países e regiões

A edição 2025 do festival de compras “618”, promovido por plataformas de e-commerce da China, ampliou a cobertura do “Plano de Frete Grátis Global” da Taobao para 12 países e regiões. A iniciativa inclui, pela primeira vez, o Cazaquistão e a Mongólia.

Benefícios do plano de frete grátis e devolução local

Durante o evento, consumidores dessas localidades têm acesso ao frete grátis em compras acima de determinado valor e ao serviço de devolução local. Nesse modelo, é possível devolver produtos em pontos de coleta próximos caso o item não atenda às expectativas.

Nos últimos meses, plataformas chinesas de comércio eletrônico registraram aumento no número de usuários estrangeiros. A demanda fez com que seus aplicativos alcançassem as primeiras posições nas listas de mais baixados em diversos países. Nas redes sociais, consumidores têm trocado dicas de compra e divulgado produtos adquiridos, o que intensificou o interesse pela chamada “importação reversa”.

Reconhecimento internacional e novo modelo de consumo

Segundo analistas, esse movimento demonstra o reconhecimento internacional da produção industrial da China e da competitividade de seus produtos e marcas. A expansão global das plataformas, aliada à oferta de frete gratuito e à adaptação dos serviços para consumidores estrangeiros, consolidou um novo modelo de consumo transfronteiriço baseado na fórmula “Qualidade da China + Frete Grátis Global”.