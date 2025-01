Festival da Primavera 2025: patrimônio cultural imaterial pela Unesco

O Festival da Primavera de 2025, celebrado no próximo dia 29 de janeiro, terá um significado especial. Pela primeira vez, a festividade ocorre após seu reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco, em dezembro de 2024. O comitê destacou a riqueza da celebração, marcada por sua ampla diversidade de elementos culturais e rituais únicos que refletem a sociedade chinesa.

O Festival da Primavera é uma das festividades mais importantes da China e celebra tradições profundamente enraizadas. Cidades e vilarejos se transformam com decorações tradicionais, como lanternas vermelhas e caracteres chineses que simbolizam prosperidade e boa sorte. Ao mesmo tempo, o comércio se aquece, com mercados locais e plataformas digitais oferecendo produtos típicos para a data.

Nas áreas rurais, práticas tradicionais, como a queima de fogos de artifício e as cerimônias de culto aos ancestrais, continuam centrais. Já nas grandes cidades, a modernidade substituiu fogos de artifício por espetáculos de drones para reduzir a poluição do ar.

Tradições que atravessam gerações

A troca de hóngbāo (envelopes vermelhos com dinheiro) permanece uma tradição marcante, com versões digitais crescendo em popularidade. Outros costumes, como a limpeza da casa para atrair boa sorte e a preparação de pratos simbólicos, também são mantidos. Comidas típicas, como peixe, jiaozi (dumplings chineses) e tangyuan (bolinhos de arroz doce), simbolizam prosperidade e união.

O Festival da Primavera não é apenas um marco do Ano Novo Lunar, mas também um momento de conexão com as tradições e valores familiares. Durante o “Chunyun”, conhecido como a Migração da Primavera, milhões de pessoas viajam pelo país para reencontrar familiares, configurando a maior migração humana registrada no mundo.

Uma celebração além da China

Além de sua importância na China, o Festival da Primavera é comemorado por comunidades chinesas em todo o mundo. Em São Paulo, o bairro da Liberdade organiza festividades anuais para celebrar a data. Países asiáticos como Coreia do Sul e Vietnã também compartilham o espírito do Ano Novo Lunar, com suas próprias tradições e festivais.

O reconhecimento pela Unesco reforça o valor cultural do Festival da Primavera, garantindo que essas tradições permaneçam vivas e relevantes para as gerações futuras.