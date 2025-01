RMB se mantém como 4ª moeda mais ativa do mundo em pagamentos globais

O relatório mensal da Swift, divulgado em 23 de janeiro, revelou que, em dezembro de 2024, o renminbi (RMB) manteve sua posição como a quarta moeda mais ativa do mundo em pagamentos globais, com uma participação de 3,75% no valor total das transações.

O valor das transações em RMB registrou um crescimento de 3,6% em relação a novembro de 2024, enquanto o total de transações globais teve um aumento de 7,5% no mesmo período. Esses números reforçam o papel crescente da moeda chinesa no mercado financeiro internacional.

Presença além da zona do euro

Em termos de pagamentos internacionais fora da zona do euro, o RMB ocupou a sexta posição, representando 2,8% do valor total das transações. Esse desempenho reflete a presença significativa da moeda chinesa mesmo em mercados onde o euro não é predominante.

O impacto da internacionalização do RMB

A consolidação do RMB no sistema global de pagamentos sublinha o impacto das reformas financeiras e o avanço da internacionalização da moeda. Essa evolução está alinhada com as ambições da China de fortalecer seu papel como um dos principais players do mercado financeiro global.

O uso crescente do RMB em pagamentos comerciais e financeiros globais demonstra a eficácia das políticas implementadas pelo governo chinês para promover a moeda como alternativa confiável nos negócios internacionais.