Empresa de biotecnologia faz rebranding para reforçar atuação no combate a pragas

A Oxitec passou a se chamar Flyttr, aproveitando sua reputação em biotecnologia para desenhar uma estratégia para ressaltar sua atuação no combate a pragas.

A empresa tornou-se uma plataforma global de soluções preparada para liderar uma nova era de gestão sustentável de pragas, a fim de resolver os desafios mais complexos e crescentes relacionados a pragas em todo o mundo.

Com a maior fábrica de mosquitos contra a dengue e seu vetor em Campinas, a Flyttr começa a nova fase com portfólio amplo no enfrentamento às arboviroses, que custam milhões de vidas em todo o mundo anualmente.

O momento mais ideal para o lançamento

Flyttr é lançada em um momento em que as ameaças das pragas à saúde humana, à segurança alimentar, aos meios de subsistência e aos ecossistemas estão se intensificando globalmente.

Pragas causam mais de um milhão de mortes humanas por ano, ameaçam a saúde de bilhões de pessoas e destroem mais de 20% de toda a produção agrícola global anualmente, afetando gravemente a segurança alimentar.

À medida que essas e outras ameaças de pragas crescem, as ferramentas tradicionais de controle de pragas, as abordagens fragmentadas e as estratégias de intervenção única não são mais suficientes para proporcionar resultados eficazes ou sustentáveis.

Com base nas duas décadas de liderança da Oxitec, ampliada com novas aquisições, parcerias e infraestrutura, a Flyttr enfrentará os desafios crescentes em saúde pública e agricultura, desenvolvendo, comercializando e expandindo rapidamente novos produtos e serviços sustentáveis.

“Esta mudança de nome formaliza o que a Oxitec se tornou – uma plataforma global capaz de desenvolver e comercializar as grandes soluções inovadoras necessárias para combater eficazmente as ameaças de pragas mais importantes do nosso tempo”, conclui Grey Frandsen, CEO da Flyttr.