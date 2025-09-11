FBI divulga imagens de suspeito do assassinato de Charlie Kirk e pede ajuda para identificá-lo

O FBI divulgou nesta quinta-feira imagens de um homem suspeito de "conexão" com o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, pedindo ajuda da população para identificá-lo. As fotos, divulgadas pelo escritório de campo do FBI em Salt Lake City, mostram um homem usando boné de beisebol, óculos escuros e uma camisa preta de manga comprida. Em uma das imagens, ele aparece subindo uma escada.

"Estamos pedindo ajuda do público para identificar esta pessoa com conexão ao assassinato de Charlie Kirk na Utah Valley University", informou o FBI em uma publicação no X, pouco antes de anunciar uma recompensa de US$ 100 mil (R$ 538 mil) por informações que levem à identificação ou à captura.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Segundo a polícia, o suspeito foi flagrado anteriormente no vídeo subindo uma escada em direção a um telhado, de onde o tiro que matou Kirk foi realizado. De acordo com a agência Associated Press, que citou autoridades americanas, o suspeito pulou do telhado e fugiu para um bairro depois de disparar um tiro.

Também nesta quinta, o FBI anunciou ter recuperado um rifle nos arredores da Universidade Utah Valley, onde o influenciador foi morto com um tiro no pescoço. A arma está passando por perícia, segundo a Polícia Federal americana, que disse acreditar que é a mesma que foi utilizada pelo atirador para atingir Kirk.

A caçada continua. O suspeito não estava na área de mata onde o rifle foi encontrado. Investigadores da polícia local e do FBI realizaram buscas de porta em porta nas imediações do campus em Utah, enquanto a esperança de uma solução rápida para o caso se esvai, após dois suspeitos detidos terem sido liberados depois de prestarem depoimento.

O comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Mason, afirmou que toda a movimentação do suspeito no campus, do momento em que chegou até o momento da fuga, foi mapeada. Ainda de acordo com o comissário, o suspeito que está no centro das investigações neste momento parece estar em "idade universitária", o que o possibilitou se misturar bem ao ambiente.

Durante o primeiro dia de investigação, os policiais também coletaram marcas de calçados, uma impressão da palma de uma mão e impressões de antebraço, que foram enviadas para análise pericial. O FBI agradeceu à comunidade pela colaboração com as investigações, afirmando que mais de 130 pistas foram enviadas pelo público.

O assassinato do influenciador, que era um forte apoiador do presidente Donald Trump, é o mais recente em uma série de ataques contra figuras políticas tanto da esquerda quanto da direita nos EUA. O caso fez especialistas levantarem o temor de que a violência política esteja se tornando algo normal em um país cada vez mais polarizado.