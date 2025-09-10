O comentarista e ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morreu nesta quarta após ser atingido no pescoço por um tiro enquanto discursava em um evento na Universidade Utah Valley.

Vários vídeos que circulam nas redes sociais mostram Kirk sendo baleado enquanto falava sob uma tenda.

Quem é Charlie Kirk

Kirk, de 31 anos, foi fundador da Turning Point USA, uma rede conservadora com base nos campi universitários dos EUA. Ele apresentava o The Charlie Kirk Show, um podcast e programa de rádio conservador que está entre os mais ouvidos na Apple nos EUA.

O The Charlie Kirk Show vai ao ar no canal de rádio "The Answer", da Salem Media. Em 2021, o programa foi classificado como o 21º podcast mais popular na Apple Podcasts. Atualmente, a Apple o lista como o número 9 entre os podcasts de notícias dos EUA, oito posições acima da NPR, emissora pública.

Já a TPUSA afirma estar presente em mais de 3.500 campi universitários e deu origem a outras iniciativas ativistas, incluindo, entre outras, uma academia online, a Turning Point Faith, e a Turning Point Action, um grupo de defesa política que se envolveu no ciclo eleitoral de 2022 no Arizona e em outros swing states.

A Turning Point USA teve seu próprio ponto de virada em 2016, quando começou a promover a campanha de Trump para a presidência. Na época, Charlie Kirk atuou como assistente pessoal de Donald Trump Jr. Ele também já discursou em diversos eventospolíticos, incluindo a Convenção Nacional Republicana de 2020

Kirk, porém, não escapou de algumas polêmicas, quando fez comentários a respeito de imigração, eficácia de vacinas durante a pandemia, aborto, DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão), resultados das eleições de 2020 controle de natalidade.

Kirk era casado com Erika Kirk, uma empreendedora, e o casal tem dois filhos.

Cena do crime

No local do atentado havia um público de cerca de 2 mil pessoas, segundo o ex-congressista Jason Chaffetz, presente no evento. A instituição acadêmica informou em um comunicado que um suspeito foi detido.

Christine Nelson, da polícia da Utah Valley University, confirmou apenas que "houve disparos" e pediu "às pessoas que permaneçam em suas casas". Um alerta enviado aos estudantes informou que uma pessoa havia sido detida.

"Foi dado um único tiro no campus contra um orador visitante. A polícia está investigando; o suspeito está detido", dizia o alerta, segundo o meio local Deseret News.