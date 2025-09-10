Morre Charlie Kirk, ativista apoiador de Trump baleado durante palestra em universidade dos EUA

O influenciador e ativista Charlie Kirk, de 31 anos, líder da Turning Point USA, principal organização universitária conservadora dos Estados Unidos, morreu depois de ser baleado enquanto fazia um discurso em um evento no campus da Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira, 10.

A informação foi confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Uma pessoa foi detida pelo atentado.

Kirk foi atingido cerca de 20 minutos após iniciar sua fala para estudantes e membros da comunidade presentes no campus. Ela detalhou que o suspeito, que disparou contra Kirk a partir do Losee Center — um prédio situado a cerca de 200 metros de distância — foi detido. A porta-voz também confirmou que o autor do tiroteio não era um estudante da universidade.

Quem é Charlie Kirk?

Charlie Kirk, nascido em 1993 em um bairro de classe alta de Chicago, foi um influenciador e ativista político americano conhecido por suas posições conservadoras. Sua trajetória ganhou destaque em 2012, quando publicou um artigo no site conservador Breitbart News, que era dirigido por Steve Bannon, ex-assessor de Donald Trump.

No artigo, Kirk afirmava que os livros didáticos das escolas secundárias estavam "doutrinando" os estudantes com ideologias progressistas. A controvérsia gerada pelo texto o levou a programas de televisão e o impulsionou a fundar a Turning Point USA (TPUSA), uma das principais organizações de jovens conservadores nos Estados Unidos.

Kirk foi um forte apoiador de Trump e um dos maiores divulgadores sobre teorias que questionaram os resultados das eleições presidenciais de 2020, vencidas por Joe Biden Ele também esteve envolvido nas manifestações que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Durante a pandemia de Covid-19, sua organização financiou campanhas nas redes sociais com informações falsas sobre vacinas, de acordo com o jornal The Guardian.

Além de liderar a Turning Point USA, Kirk comandou a Turning Point Action, um braço político de suas iniciativas. Em 2020, ele teve a oportunidade de fazer o discurso inaugural na convenção nacional do Partido Republicano.