Faixa de Gaza registra primeiros casos de covid-19 e decreta quarentena

A Faixa de Gaza registrou os primeiros casos da covid-19 na população nesta segunda-feira, quando autoridades confirmaram quatro infecções em um campo de refugiados e as forças de segurança declararam uma quarentena completo por 48 horas.

Os casos foram registrados em uma única família na região central do território, segundo um porta-voz do governo, em meio a preocupações com a combinação potencialmente desastrosa de pobreza, campos de refugiados lotados e capacidade hospitalar limitada.

“Um toque de recolher completo será imposto começando hoje a noite em toda a Faixa de Gaza”, disse Salama Marouf, diretor de mídia do governo.

Enquanto os rumores se espalhavam, as pessoas corriam para supermercados para estocar alimentos e suprimentos de higiene. Veículos policiais passavam pelas ruas utilizando seus alto-falantes para pedir que os habitantes de Gaza obedeçam o toque de recolher.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que os casos foram descobertos depois que uma mulher viajou para a Cisjordânia, onde testou positivo para a Covid-19. Um porta-voz do Ministério da Saúde pediu que todos que possam ter visitado um determinado supermercado na região de Gaza central entrem em quarentena e se reportem aos médicos imediatamente.

Até segunda-feira, a faixa territorial de 360 quilômetros quadrados, que é o lar de 2 milhões de palestinos, não havia reportado infecções fora dos centros de quarentena.

Pessoas que chegam no território precisam passar 21 dias nos centros de quarentena administrados pelo Hamas, o grupo armado islâmico que controla Gaza há mais de uma década.