EXAME AO VIVO: siga as eleições americanas em nossa programação especial

O embate entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden nas eleições americanas nesta terça-feira, 3, será acompanhado atentamente em todo o mundo, com impactos na economia, nas finanças e na política global.

Para ajudar os brasileiros a entender a apuração e os principais fatos da eleição, a EXAME preparou uma programação especial com especialistas e economistas, que analisarão o resultado em tempo real à medida que os votos começarem a ser contabilizados.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Assine gratuitamente a EXAME Research

As lives serão transmitidas no site e no canal do YouTube da EXAME e da EXAME Research. Clique nos links dos programas e se inscreva para ser avisado quando as transmissões começarem.

Não deixe de seguir a EXAME no Twitter, no Facebook e no Instagram para acompanhar as análises, reportagens e conteúdos exclusivos no dia da eleição e nos dias seguintes.

Terça-feira, 3/11

Às 22h — Live EXAME Política (acompanhe no YouTube)

Em edição especial do podcast EXAME Política, o fundador do instituto de opinião pública IDEIA, Maurício Moura, que vem rodando pesquisas de opinião nos EUA para EXAME, e o jornalista Sergio Teixeira Júnior, que cobre as eleições americanas de Nova York, debatem os primeiros resultados e os destaques da apuração. A mediação é da editora de macroeconomia da EXAME, Fabiane Stefano.

Quarta-feira, 4/11

Às 13h30 — Questão Macro (acompanhe no YouTube)

Como a eleição americana vai impactar a economia, a bolsa e os investimentos no Brasil e no mundo? Os economistas Arthur Mota, da EXAME Research, e Álvaro Frasson, do BTG Pactual Digital, debatem os impactos econômicos da eleição americana. O programa terá a participação de Maurício Moura, do IDEIA, falando sobre o cenário político e os números da apuração.

Às 18h – Live EXAME Política (acompanhe no YouTube)

No segundo dia de apuração, Maurício Moura e Sérgio Teixeira Júnior voltam a comentar os resultados e se já será possível definir o presidente. Se a disputa for muito apertada em estados decisivos, a apuração pode demorar dias em meio à análise dos votos pelo correio.

Saiba o que importa na reta final da eleição

Enquanto a apuração não chega, não deixe de acompanhar o podcast Exame Política — Temporada Eleições Americanas, que a EXAME vem produzindo nos últimos meses com os principais temas da eleição. Neste último episódio, em 20 minutos, os especialistas debatem como está a corrida eleitoral nos estados decisivos e tudo o que você precisa saber nesta reta final.