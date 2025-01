Ex-ministra das Finanças do Canadá anuncia candidatura para substituir Trudeau

A ex-ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, anunciou nesta sexta-feira, 17, sua candidatura para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro do país.

Freeland, que também ocupava o cargo de vice-primeira-ministra no governo Trudeau, renunciou em dezembro de 2024 e revelou suas intenções em uma mensagem publicada nas redes sociais. “Eu me apresento ao cargo para lutar pelo Canadá”, declarou Freeland, que fará o anúncio oficial de sua candidatura no próximo domingo.

Na última quinta-feira, o ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra, Mark Carney, também entrou na disputa pela liderança do Partido Liberal e, consequentemente, pelo posto de primeiro-ministro. Analistas apontam Freeland e Carney como os dois principais candidatos a substituir Trudeau.

Trudeau anunciou no dia 16 de dezembro que renunciaria ao cargo assim que o Partido Liberal escolhesse um novo líder. Sua saída foi intensificada pelas críticas de Freeland às políticas econômicas do governo, que resultaram em sua saída inesperada do gabinete.

Crise de popularidade e desafios no governo

Desde que assumiu o poder em outubro de 2015, Justin Trudeau enfrentou uma série de desafios, mas a crescente insatisfação da população tornou sua posição insustentável. [Grifar] O aumento expressivo do custo de vida, a falta de moradia acessível e problemas nos serviços sociais foram os principais fatores que desgastaram sua popularidade.

As pesquisas mais recentes indicam que o Partido Conservador, liderado pela oposição, tem grandes chances de obter uma vitória expressiva nas próximas eleições, refletindo o descontentamento dos eleitores com o governo liberal.

Próximos passos: nova liderança e possíveis eleições

O Partido Liberal anunciou que realizará a eleição para escolher seu novo líder no dia 9 de março, poucos dias antes do retorno das atividades do Parlamento em 24 do mesmo mês. Com a maioria na Câmara, os partidos de oposição já indicaram que apresentarão uma moção de censura assim que o Parlamento reabrir, com o objetivo de forçar a convocação de eleições antecipadas.

Esse cenário cria um ambiente de incerteza política no Canadá, enquanto Freeland e Carney disputam o apoio dos liberais para liderar o partido e o governo.