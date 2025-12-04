Google divulga os assuntos mais buscados pelos brasileiros em 2025; veja a lista

O Google divulgou nesta quinta-feira, 4 de dezembro, a lista dos acontecimentos que mais chamaram a atenção dos brasileiros em buscas na plataforma em 2025.

O levantamento destaca os termos que mais bombaram ao longo do ano. Isso significa que foram considerados os assuntos que mais cresceram em número de pesquisas em diversas categorias neste ano, em comparação com o ano anterior, segundo a metodologia usada pelo Google.

O ranking foi feito pelo registro de dados de buscas entre os dias 1º de janeiro e 24 de novembro de 2025.

Top 10 dos acontecimentos que mais bombaram no Google em 2025:

1. Tarifaço de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibe quadro de tarifas em 2 de abril (Brendan Smialowski/AFP)

Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, em janeiro, Donald Trump passou a adotar uma política tarifária com foco no protecionismo econômico. A principal justificativa do governo norte-americano é a promessa de “taxar países estrangeiros para enriquecer” os cidadãos dos EUA.

As tarifas de importação são tributos aplicados a produtos estrangeiros e têm como finalidade proteger a indústria nacional, desestimulando a concorrência externa e incentivando o consumo de bens produzidos internamente.

A retórica protecionista de Trump tem sido uma marca desde sua campanha eleitoral. Ao assumir a liderança da maior economia do mundo, o presidente passou a aplicar essa lógica tanto em decisões econômicas quanto em estratégias de política internacional.

As tarifas também têm sido usadas como instrumento de pressão política. Um dos exemplos mais recentes envolve o Brasil: em julho, a Casa Branca anunciou a aplicação de tarifa 50% aos produtos do país, relacionada a uma suposta perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo motivações políticas por trás da medida.

No entanto, em 20 de novembro, os Estados Unidos anunciaram a retirada das tarifas de 40% para alguns produtos brasileiros. Entre eles estão alguns cortes de carnes, castanhas e o café — item que o agro brasileiro há muito aguardava ser retirado da lista. A decisão foi tomada após o encontro de Trump com o presidente Lula na Malásia, em outubro.

2. Crise do metanol

A chamada "Crise do Metanol", que ganhou notoriedade nacional em 2025, expôs um esquema criminoso de adulteração de bebidas alcoólicas no Brasil com uso de uma substância de alta toxicidade. O epicentro foi a região metropolitana de São Paulo, onde dezenas de casos de intoxicação e mortes foram registrados entre agosto e outubro.

O metanol é um composto químico comumente utilizado para fins industriais e como combustível. No entanto, durante a crise, foi ilegalmente incorporado à produção de bebidas falsificadas, resultando em surtos de intoxicação entre consumidores que desconheciam o risco.

Hospitais da Grande São Paulo começaram a identificar pacientes com sintomas graves compatíveis com envenenamento por metanol, como perda de visão, falência renal e coma. A partir dessas ocorrências, autoridades de saúde e segurança iniciaram investigações que apontaram o desvio da substância em postos de combustíveis clandestinos no ABC Paulista. O produto era então encaminhado a fábricas irregulares, onde passava a compor bebidas distribuídas ilegalmente.

A resposta do governo incluiu a emissão de alerta sanitário nacional, acionamento do Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Saúde, aplicação de protocolos técnicos emergenciais e intensificação da fiscalização de estabelecimentos e cadeias de produção de bebidas.

A crise afetou diretamente o consumo de bebidas destiladas em todo o país, provocando retração no setor, perdas econômicas e aumento da desconfiança entre os consumidores. A gravidade dos casos e o impacto sobre a saúde pública reacenderam o debate sobre o controle de substâncias químicas e a fiscalização do mercado de bebidas alcoólicas no Brasil.

O Ministério da Saúde confirmou 62 mortes por intoxicação por metanol e 97 casos registrados (62 confirmados e 35 em investigação) até o último balanço, em novembro de 2025.

3. Oscar de 'Ainda Estou Aqui'

Walter Salles vence o Oscar de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui" (Gavin Bond / Colaborador/Getty Images)

O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, recebeu o Oscar de Melhor Filme Internacional na cerimônia, realizada em março de 2025, marcando a primeira vez em que uma produção brasileira venceu nesta categoria.

A obra retrata a trajetória de Eunice Paiva (Fernanda Torres), advogada e ativista que passou anos à busca por justiça e esclarecimento sobre o desaparecimento de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), morto durante a ditadura militar no Brasil.

Baseado em fatos reais, o longa acompanhou a luta de Eunice diante de um Estado que, por décadas, omitiu responsabilidades sobre crimes cometidos por agentes públicos no período do regime autoritário.

O filme também foi indicado ao prêmio de Melhor Atriz, com Fernanda Torres no papel principal, e ao Oscar de Melhor Filme, mas não venceu nessas categorias.

4. Denúncia do Felca

Em agosto de 2025, o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, tornou pública uma denúncia envolvendo a exploração sexual infantil em redes sociais no Brasil. O conteúdo foi divulgado no vídeo intitulado “Adultização”, que alcançou mais de 27 milhões de visualizações e gerou ampla repercussão nacional.

Na gravação, Felca expôs a atuação de criadores de conteúdo que, segundo ele, estariam promovendo a sexualização de menores de idade em suas plataformas. Entre os citados, o influenciador paraibano Hytalo Santos foi apontado por práticas consideradas abusivas e pela exposição de adolescentes em contextos impróprios.

A denúncia resultou na abertura de investigações formais pelo Ministério Público da Paraíba, que passou a apurar as condutas relatadas. As autoridades examinaram o material apresentado e as interações nas redes sociais como parte da coleta de evidências.

Felca relatou que sofreu ataques coordenados nas redes sociais após a publicação do vídeo, incluindo tentativas de difamação e acusações falsas. Em resposta, moveu ações judiciais contra centenas de perfis, com o objetivo de responsabilizar autores das ofensas e preservar sua integridade.

O caso provocou reações no Congresso Nacional e em órgãos de proteção à infância, estimulando debates sobre a atuação de influenciadores digitais, os limites da exposição de crianças nas redes sociais e a responsabilidade das plataformas diante de conteúdos sensíveis.

5. Eliminatórias da Copa do Mundo

As eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 chegaram ao fim com um número recorde de seleções classificadas. Pela primeira vez, o torneio terá 48 participantes, ampliando o total de vagas em relação às edições anteriores, que contavam com 32 países.

A nova configuração permitiu a ampliação das cotas por continente, o que favoreceu tanto estreias quanto retornos de seleções ausentes há várias edições. A mudança impactou o equilíbrio regional das disputas e foi adotada como parte do novo formato da competição, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

6. Julgamento de Jair Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por envolvimento em trama golpista (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Em setembro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A decisão foi tomada por 4 votos a 1, com base no voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria do colegiado.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e abrange os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Além da pena privativa de liberdade, a decisão do STF impõe a inelegibilidade de Bolsonaro por um período adicional de 8 anos após o cumprimento total da pena de prisão.

7. Guerra Irã-Israel

O confronto entre Irã e Israel em 2025 marcou uma nova fase de tensão no Oriente Médio. A escalada teve início em junho, quando o governo israelense lançou uma operação militar de grande porte contra instalações nucleares e alvos estratégicos em território iraniano.

A ação, nomeada "Leão em Ascensão" por Tel Aviv, teve como objetivo declarado interromper o avanço do programa nuclear do Irã, considerado por Israel uma ameaça direta à sua segurança nacional. Os ataques atingiram centros de enriquecimento de urânio, bases militares e residências de altos dirigentes iranianos.

Segundo autoridades israelenses, o Irã já acumulava, naquele momento, material suficiente para a fabricação de armas nucleares. O governo iraniano negou as acusações e classificou a ofensiva como uma violação da soberania nacional e do direito internacional.

O episódio elevou as tensões regionais e gerou reações de organismos internacionais, com alertas para os riscos de desestabilização e agravamento de conflitos na região. O Conselho de Segurança da ONU chegou a convocar reuniões de emergência após os ataques.

8. Resgate de Juliana Marins

A publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, em junho de 2025. O local, um vulcão ativo com 3.726 metros de altitude, é conhecido por sua trilha desafiadora.

De acordo com autoridades indonésias, Juliana estava sozinha no momento da queda, que foi de aproximadamente 300 metros. Laudos de autópsia apontaram que ela morreu cerca de 20 minutos após o acidente, ainda no local. Posteriormente, peritos brasileiros revisaram os resultados e confirmaram os dados apresentados.

A causa da morte foi identificada como hemorragia interna decorrente de múltiplas fraturas e lesões graves. O corpo foi encontrado a 650 metros de profundidade, em uma área de difícil acesso, o que atrasou o processo de resgate.

9. Protestos no Nepal

Singha Durbar: incêndio atingiu sede do governo do Nepal em meio a protestos liderados por jovens contra corrupção e desigualdade (Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images)

Os protestos conhecidos como revolta da “Geração Z” no Nepal, em setembro de 2025, mobilizaram milhares de jovens em resposta direta à decisão do governo de bloquear várias redes sociais, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. A medida, interpretada como uma tentativa de restringir o fluxo de informações, gerou manifestações que tomaram as ruas entre os dias 8 e 13 de setembro.

A proibição funcionou como estopim para um movimento que refletia insatisfações mais amplas. Jovens e estudantes denunciaram a corrupção estatal, o enriquecimento de figuras públicas e a má administração de recursos públicos. O movimento, sem liderança formal, ganhou tração com a mobilização espontânea em plataformas digitais antes do bloqueio.

A escalada dos protestos incluiu episódios de violência e ataques contra símbolos do poder político. Prédios como o palácio Singha Durbar e a sede do Partido do Congresso Nepalês foram alvos de depredação. Em resposta, as forças de segurança utilizaram gás lacrimogêneo, canhões de água, balas de borracha e munição letal. O saldo foi de pelo menos 51 mortos e centenas de feridos.

No dia 9 de setembro, pressionado pela intensidade das manifestações, o primeiro-ministro Khadga Prasad Oli renunciou ao cargo, seguido por ministros de sua gestão. O governo também voltou atrás na decisão de bloquear as redes sociais.

10. Lei Magnitsky

Em 30 de julho, o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros.

A Lei Magnitsky prevê sanções contra agentes envolvidos em corrupção, cerceamento de liberdades fundamentais e atos contrários a processos eleitorais democráticos.

Essa é foi a segunda medida que atinge diretamente o ministro do STF. Em 18 de julho, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou em suas redes sociais que Moraes, seus familiares e "seus aliados" na corte estariam proibidos de entrar no país.

A pressão do governo dos Estados Unidos começou a ter efeitos em 9 de julho, quando Trump anunciou tarifas adicionais de 50% ao Brasil, justificando que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo STF com a colaboração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governo americano argumenta que Moraes realiza uma "caça às bruxas política" contra Bolsonaro e alega que viola direitos fundamentais não apenas dos brasileiros, mas também dos cidadãos americanos.

A medida foi adotada após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros aliados do ex-presidente terem se deslocado a Washington em busca de sanções contra o ministro.