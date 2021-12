EUA elogia eleição no Chile e se declara pronto para trabalhar com Boric

Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com o recém-eleito presidente do Chile, Gabriel Boric, após sua vitória em uma votação "exemplar", declarou o governo de Joe Biden nesta segunda-feira (20).

"Mais uma vez, o povo do Chile deu um exemplo de eleições democráticas livres e justas", disse o secretário de Estado Antony Blinken, parabenizando Boric em um tuíte.

“Esperamos continuar a trabalhar com o Chile para promover os objetivos comuns de democracia, prosperidade e segurança”, disse ele.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos para as Américas, Brian Nichols, também saudou Boric e defendeu "a continuidade da colaboração com nossas prioridades comuns e o fortalecimento dos laços econômicos, científicos e entre nossos povos".

Boric, que aos 35 será um dos presidentes mais jovens do mundo, fez sua primeira aparição oficial nesta segunda-feira, quando se encontrou com o presidente de centro-direita Sebastián Piñera, que deixa o cargo em março com baixos índices de aprovação.

Considerado por seus detratores um "comunista", Boric venceu com um comparecimento recorde no domingo, recebendo quase 56% dos votos, em comparação com 44% do ultraconservador e defensor do livre mercado José Antonio Kast, um advogado de 55 anos.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, destacou a "vitória decisiva" de Boric.

"Os Estados Unidos e o Chile são parceiros de longa data com valores democráticos compartilhados.

Esperamos trabalhar com o próximo governo Boric para continuar nossa colaboração em direitos humanos e democracia, prosperidade econômica, clima, covid-19, ciência, migração e desenvolvimento, entre outros assuntos urgentes ", disse ele em entrevista coletiva.