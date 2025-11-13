EUA e Argentina fecham acordo para ampliar cooperação no comércio

Os Estados Unidos e a Argentina anunciaram nesta quinta-feira, 13, um novo acordo para ampliar a cooperação bilateral nas áreas de comércio e investimento. As informações foram divulgadas pela própria Casa Branca.

A medida prevê a abertura mútua de mercados e estabelece condições preferenciais para determinados produtos norte-americanos.

Segundo o texto oficial, a Argentina oferecerá acesso preferencial a exportações dos EUA, incluindo medicamentos, produtos químicos, máquinas, equipamentos de tecnologia da informação e dispositivos médicos. O documento também aponta que haverá redução de tarifas sobre recursos naturais e artigos não patenteados ao setor farmacêutico.

Alinhamento

O acordo ocorre em um contexto de alinhamento político entre o presidente argentino, Javier Milei, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em outubro, os Estados Unidos destinaram US$ 20 bilhões em financiamento emergencial à Argentina e compraram pesos diretamente, numa tentativa de estabilizar a moeda local antes das eleições legislativas argentinas, realizadas no final de outubro.

Ainda segundo o governo norte-americano, deve haver avanços em relação ao comércio de carne bovina, com promessas de condições mais equilibradas e recíprocas de acesso ao mercado. A medida ocorre em meio ao esforço da administração Trump para mitigar o aumento dos preços da carne nos Estados Unidos, intensificado pela queda dos rebanhos no país.

A Casa Branca informou ainda a formalização de novas estruturas para acordos comerciais com El Salvador e Equador.