Bolsa argentina mantém euforia com vitória de Milei e sobe mais 5,6%

Na véspera, o índice Merval já havia subido mais de 20%; peso argentino não acompanhou movimento e recuou em relação ao dólar

(Luis ROBAYO /AFP)

Redação Exame

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17h22.

Enquanto o peso argentino não consegue ganhar força frente o dólar, o S&P Merval, principal índice da bolsa da Argentina, ampliou os ganhos nesta terça-feira, 28, em cima de uma valorização de 20% na véspera, a maior desde a eleição de Javier Milei à presidência. O movimento reverbera o otimismo dos investidores após o bom desempenho do partido La Libertad Avanza (LLA), nas eleições legislativas de domingo

O índice fechou em alta de 5,59%, aos 2.670.387,93.

O resultado fortalece o mandato de Milei e reduz o risco de impasse no Congresso. Segundo analistas da UBS, esse novo cenário pode ajudar os ativos argentinos a recuperarem os níveis observados antes da derrota da LLA na Província de Buenos Aires, em setembro.

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) compartilha da visão positiva, destacando que a conjuntura política tende a ser mais favorável à implementação da agenda econômica. Ainda assim, o banco pondera que, passada a euforia inicial, o mercado deve concentrar-se na capacidade Milei de construir consenso.

Peso argentino continua pressionado

O entusiasmo com a vitória de Javier Milei se dissipou rapidamente no mercado cambial argentino. Após disparar 10% na segunda-feira, o peso devolveu os ganhos e voltou a cair nesta terça, com o dólar subindo 1,99%, a 1.460 pesos.

A reação mais contida reflete dúvidas sobre a sustentabilidade do regime de bandas cambiais adotado desde abril, que permite flutuações limitadas no valor da moeda. Apesar de ajudar a frear a inflação, a política exigiu uso intenso das reservas e juros altos.

Com a inflação ainda acima de 2% ao mês, cresce o risco de defasagem cambial, enquanto o governo insiste em manter o atual modelo. Um acordo de swap de US$ 20 bilhões com os EUA tenta conter a volatilidade, mas investidores seguem cautelosos quanto à execução das reformas econômicas prometidas por Milei.

