Estado da Palestina colocaria a existência de Israel em perigo, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel e insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo", disse Netanyahu ao seu gabinete.

"A comunidade internacional nos ouvirá sobre este assunto nos próximos dias", acrescentou, antes do início esta semana da Assembleia Geral da ONU.

Reconhecimento do Estado Palestino

A ministra das Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Varsen Aghabekian, se mostrou neste domingo na expectativa quanto ao início da Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã em Nova York, e afirma que será "uma semana memorável e significativa", já que se espera que vários países reconheçam o Estado palestino.

Reino Unido e Portugal pretendem reconhecer oficialmente neste domingo,21, o Estado da Palestina, apesar da forte pressão dos Estados Unidos e de Israel, a poucas horas do início, na segunda-feira (22), da Assembleia Geral da ONU.

Países acreditam que o reconhecimento do Estado palestino pode contribuir para o fim do conflito.

O papa Leão XIV expressou neste domingo (21) a solidariedade da Igreja com a população da 'terra martirizada' de Gaza e declarou que "não há futuro baseado na violência, no exílio forçado, na vingança", ao final da oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro.