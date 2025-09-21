Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Estado da Palestina colocaria a existência de Israel em perigo, diz Netanyahu

Diversos países devem reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU

Netanyahu: primeiro-ministro israelense é contra o reconhecimento do Estado da Palestina (GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images)

Netanyahu: primeiro-ministro israelense é contra o reconhecimento do Estado da Palestina (GIL COHEN-MAGEN/AFP/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10h13.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou neste domingo que a criação de um Estado palestino colocaria em risco a sobrevivência de Israel e insistiu que será contrário aos esforços neste sentido na Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Também precisaremos lutar, tanto na ONU quanto em todas as outras arenas, contra a falsa propaganda enganosa dirigida a nós e contra os apelos por um Estado palestino, que colocaria nossa existência em risco e serviria como uma recompensa absurda para o terrorismo", disse Netanyahu ao seu gabinete.

"A comunidade internacional nos ouvirá sobre este assunto nos próximos dias", acrescentou, antes do início esta semana da Assembleia Geral da ONU.

Reconhecimento do Estado Palestino

A ministra das Relações Exteriores da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Varsen Aghabekian, se mostrou neste domingo na expectativa quanto ao início da Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã em Nova York, e afirma que será "uma semana memorável e significativa", já que se espera que vários países reconheçam o Estado palestino.

Reino Unido e Portugal pretendem reconhecer oficialmente neste domingo,21, o Estado da Palestina, apesar da forte pressão dos Estados Unidos e de Israel, a poucas horas do início, na segunda-feira (22), da Assembleia Geral da ONU.

Países acreditam que o reconhecimento do Estado palestino pode contribuir para o fim do conflito.

O papa Leão XIV expressou neste domingo (21) a solidariedade da Igreja com a população da 'terra martirizada' de Gaza e declarou que "não há futuro baseado na violência, no exílio forçado, na vingança", ao final da oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro.

Acompanhe tudo sobre:IsraelFaixa de GazaONU

Mais de Mundo

Papa Leão XIV expressa solidariedade com a 'terra martirizada' de Gaza. 'Os povos precisam de paz'

Estônia acusa Rússia de invadir espaço aéreo e anuncia reunião do Conselho de Segurança da ONU

Reino Unido e Portugal devem reconhecer o Estado da Palestina neste domingo

Autoridade Palestina projeta semana decisiva na ONU por reconhecimento do Estado palestino

Mais na Exame

Negócios

Enciclopédia Barsa: o que aconteceu com o ‘Google de papel’ que marcou gerações

Future of Money

O novo papel do que não se imprime: por que o bitcoin tem o cenário mais favorável de sua existência

Mundo

Papa Leão XIV expressa solidariedade com a 'terra martirizada' de Gaza. 'Os povos precisam de paz'

Brasil

Livro resgata a história de Jane Catulle Mendès, criadora da expressão ‘cidade maravilhosa’