Espanha recebe 1,17 milhão de pedidos em programa de regularização de imigrantes

A Espanha recebeu 1,174 milhão de pedidos de regularização migratória durante o processo extraordinário criado pelo governo do país, número que mais que dobrou a estimativa inicial de beneficiários.

Segundo o Ministério da Inclusão, Segurança Social e Migrações, mais da metade das solicitações já foi aceita para tramitação, etapa que garante aos requerentes uma autorização temporária para residir legalmente no território espanhol.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 2, poucas horas antes de o governo detalhar oficialmente os resultados da iniciativa, considerada uma das maiores ações de regularização de imigrantes da história recente do país.

A Colômbia concentra o maior número de solicitações, com 26% do total. Em seguida aparecem Marrocos (13,4%), Venezuela (11,7%) e Peru (8,8%).

Em vídeo enviado à imprensa, a ministra da Inclusão, Segurança Social e Migrações, Elma Saiz, afirmou que a medida permitirá que centenas de milhares de pessoas deixem a condição de vulnerabilidade e passem a viver com maior segurança jurídica.

"Centenas de milhares de pessoas que já vivem em nosso país, mas sem direitos e com medo, poderão enfrentar o futuro com entusiasmo e esperança", disse.

Programa superou expectativa inicial

O período para envio dos pedidos ocorreu entre 16 de abril e 30 de junho. Durante a vigência do programa, organizações sociais e partidos políticos defenderam a ampliação do prazo, alegando dificuldades burocráticas que poderiam limitar o acesso dos imigrantes ao benefício.

A regularização foi criada por meio de decreto do governo espanhol após uma Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apresentada ao Parlamento com mais de 600 mil assinaturas, permanecer sem votação por falta de consenso entre os partidos.

A expectativa inicial era beneficiar cerca de 500 mil pessoas. O total de solicitações, porém, ultrapassou 1,17 milhão, superando amplamente a projeção do Executivo.

Quem podia solicitar a regularização

Para participar do programa, era necessário comprovar residência na Espanha antes de 1º de janeiro deste ano ou ter solicitado asilo antes dessa data. Os candidatos também precisavam demonstrar permanência contínua no país por pelo menos cinco meses, além de apresentar certidão de antecedentes criminais.

Em algumas situações, também foi exigido um relatório de vulnerabilidade emitido por organizações não governamentais credenciadas pelo governo espanhol.

A iniciativa recebeu apoio de partidos de esquerda, sindicatos e entidades de defesa dos imigrantes, enquanto foi criticada pelo conservador Partido Popular (PP) e pelo partido de direita Vox.

*Com EFE