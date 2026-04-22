Espanha facilita a vida de imigrantes — e abre caminho para empresa brasileira

O governo da Espanha aprovou, no dia 14 de abril, uma medida extraordinária para conceder autorizações de residência e trabalho a cerca de meio milhão de imigrantes em situação irregular no país.

Muitos são latino-americanos, incluindo brasileiros que trabalham em áreas como agricultura, turismo e serviços. A medida é uma das maiores do tipo adotadas pela Espanha nas últimas duas décadas e já começou a movimentar empresas que atuam com imigração, visto, cidadania e residência.

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Uma delas é a Espanha Fácil, que vem se preparando desde janeiro, quando o tema começou a pipocar no noticiário e entre pessoas que vivem no país sem documentação regular. Desde o início do ano, a empresa passou a vender pacotes específicos de assessoria para regularização e acumulou centenas de clientes antes mesmo da abertura oficial dos pedidos, em 16 de abril.

Natural de Recife, Renata Barbalho mora em Madri desde 2005. Ela chegou à Espanha com a ideia de fazer um mestrado e depois voltar ao Brasil para buscar estabilidade como funcionária pública. Mas acabou gostando da vida por lá e ficou.

Ao perceber a dificuldade de brasileiros com os processos de imigração, resolveu abrir o próprio negócio. Deu certo. Com apenas 22 anos, criou a Espanha Fácil. Em 2024, a empresa registrou uma receita operacional líquida de R$ 12,2 milhões e entrou para o ranking da EXAME Negócios em Expansão 2025.

Depois de mais de 20 anos vivendo na Espanha, Renata considera a regularização positiva e lembra que a medida vai na direção oposta de países como Reino Unido, Alemanha, Portugal e Estados Unidos, que recentemente anunciaram regras mais rígidas para imigração.

"Foi uma decisão certeira", diz. Ela explica que a mudança não deve atrair uma nova onda de imigrantes, ao contrário do que afirmam partidos de oposição, especialmente os ligados à extrema-direita.

"Há várias exigências para participar do processo", pontua. Entre elas estão ter chegado à Espanha antes de 1º de janeiro de 2026, comprovar pelo menos cinco meses seguidos de permanência no país, atender critérios ligados a trabalho, família ou situação de vulnerabilidade e não ter antecedentes criminais.

Regularização e intercâmbio viram prioridade

A Espanha Fácil faturou R$ 21 milhões em 2025 e projeta alcançar R$ 25 milhões em 2026. Com a alta demanda pela regularização, alguns planos tiveram de ser adiados. O foco antes estava no lançamento de pacotes turísticos personalizados de alto padrão para brasileiros interessados em visitar a Espanha, mas ficou para um segundo momento.

Agora, uma das prioridades da empresa está nos brasileiros que já vivem no país e buscam legalizar a situação. Apenas na última semana, conta Renata, a Espanha Fácil movimentou 80 mil euros com esse serviço. O crescimento do negócio também deve ser sustentado por outros serviços, entre eles a procura por intercâmbio, vistos para nômades digitais e assessoria para aluguel de imóveis.

Hoje, o principal produto da empresa é o intercâmbio para brasileiros que desejam morar e trabalhar legalmente na Espanha. Segundo Renata, o modelo ganhou força porque permite que estudantes trabalhem até 30 horas por semana enquanto estudam. "É a via mais rápida para entrar no país de forma regular", diz.

Outro diferencial da empresa é o curso próprio de espanhol, lançado em outubro do ano passado e incluído nos pacotes de intercâmbio. Voltado para estrangeiros que não falam espanhol, a formação mistura aulas gravadas e ao vivo, com professores nativos e sotaques de várias regiões da Espanha.

As aulas foram gravadas em ruas, cafés, mercados e pontos históricos de cidades como Madri e Barcelona. O objetivo é ensinar o idioma ao mesmo tempo em que apresenta a cultura local. "Quem fecha o pacote de intercâmbio começa a estudar ainda no Brasil, antes mesmo de embarcar", comenta.

Questionada sobre o perfil dos clientes dessas modalidades, ela diz que se surpreendeu. Antes, a expectativa era atrair principalmente jovens viajando sozinhos. Mas a maior procura veio de famílias inteiras interessadas em ter mais qualidade de vida e segurança.

Outra frente que cresceu bastante nos últimos meses é a de vistos para nômades digitais. Nesse modelo, profissionais autônomos e empresários podem viver na Espanha mantendo renda e atividades em outros países. Além dessas frentes, conta com mais de 175 serviços, incluindo assessoria para cidadania espanhola e vistos.

Com escritórios em Madri e Recife, a Espanha Fácil possui 80 funcionários, sendo 25 deles atuando na capital espanhola. A empresa pretende estrear ainda este ano os pacotes turísticos de alto padrão, que foram deixados para depois diante da forte demanda por intercâmbio e regularização.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.