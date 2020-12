Espanha prevê imunidade de rebanho em 5 a 6 meses com vacinação

Da Redação com Reuters

Por Da Redação com Reuters

Com o início da vacinação em massa, quanto tempo levará até que países estejam protegidos da pandemia do novo coronavírus? Para o governo espanhol, isso deve acontecer em um período de cinco a seis meses.

“Na Europa, mesmo que não seja o fim de tudo, nós estaremos em um estágio muito diferente. Nós estamos no começo do fim (da pandemia) com esse horizonte de tempo de cinco a seis meses”, disse o ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, em entrevista ao jornal Publico.

Questionado se esse estágio seria equivalente ao que se chama de imunidade de rebanho, Illa respondeu: “Sim. É como os técnicos chamam, em que as pessoas possuem imunidade ou porque já foram vacinadas ou porque já contraíram a doença.”

Ou seja, embora numericamente ainda haja uma parcela grande da população não vacinada e não infectada, as taxas de contágio cairiam drasticamente porque as pessoas mais vulneráveis já estariam protegidas de algumas forma. E isso perimitiria a retirada das medidas de circulação social de maneira mais abrangente.

A vacinação na Espanha está prevista para começar em janeiro de 2021. Com os 5 a 6 meses estimados pela autoridade, isso significa que a população estaria protegida entre junho e julho, no verão no Hemisfério Norte.

A Espanha é um dos países da Europa mais afetados pela pandemia. Já são mais de 1,730 milhão de casos confirmados e cerca de 47.600 mortes em decorrência da doença.