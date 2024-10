Espanha continua buscas por vítimas após 'inundações do século'

1/8 Uma foto tirada em 29 de outubro de 2024 mostra uma vista do rio Guadalhorce que transbordou em Alora, perto de Málaga, depois que fortes chuvas atingiram o sul da Espanha (Uma foto tirada em 29 de outubro de 2024 mostra uma vista do rio Guadalhorce que transbordou em Alora, perto de Málaga, depois que fortes chuvas atingiram o sul da Espanha)

2/8 Um carro coberto de lama é fotografado em uma rua inundada em Alora, perto de Málaga, em 29 de outubro de 2024, depois que uma forte chuva atingiu o sul da Espanha (Um carro coberto de lama é fotografado em uma rua inundada em Alora, perto de Málaga, em 29 de outubro de 2024, depois que uma forte chuva atingiu o sul da Espanha)

3/8 Um homem anda de bicicleta numa rua coberta de lama após as inundações em Picanya, perto de Valência, leste de Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste de Espanha, deixaram 51 mortos, disseram os serviços de resgate em 30 de outubro. (Um homem anda de bicicleta numa rua coberta de lama após as inundações em Picanya, perto de Valência, leste de Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste de Espanha, deixaram 51 mortos, disseram os serviços de resgate em 30 de outubro)

4/8 Familiares caminham em uma rua coberta de lama após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro (Familiares caminham em uma rua coberta de lama após enchentes em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro)

5/8 Uma fotografia tirada em 30 de outubro de 2024 mostra o rio Turia após as cheias em Valência, no leste de Espanha. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, informaram os serviços de resgate em 30 de outubro. (Foto de Jose Jordan /Jose Jordan (Uma fotografia tirada em 30 de outubro de 2024 mostra o rio Turia após as cheias em Valência, no leste de Espanha. As inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, informaram os serviços de resgate em 30 de outubro. (Foto de Jose Jordan /Jose Jordan)

6/8 Uma favela inundada é retratada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações desencadeadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro (Uma favela inundada é retratada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. As inundações desencadeadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro)

7/8 Familiares caminham em uma rua coberta de lama em uma área inundada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro. (Familiares caminham em uma rua coberta de lama em uma área inundada em Picanya, perto de Valência, leste da Espanha, em 30 de outubro de 2024. Inundações provocadas por chuvas torrenciais na região de Valência, no leste da Espanha, deixaram 51 mortos, disseram serviços de resgate em 30 de outubro.)