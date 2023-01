Empresas aéreas buscam normalizar voos nos EUA após pane em sistema de alerta

Os voos nos Estados Unidos estão se normalizando nesta quinta-feira, 12, com apenas alguns atrasos menores, após a pane no sistema de alerta da Administração Federal de Aviação (FAA, pela sigla em inglês) que na quarta-feira (11) levou a uma suspensão das operações por mais de duas horas.

Mais de 500 voos, incluindo os domésticos ou entrando e saindo dos EUA, haviam sofrido atrasos às 9h (de Brasília), segundo o site de monitoração FlightAware.com. No entanto, as maiores empresas aéreas do país estão em situação bem mais tranquila na quinta do que na manhã de quarta-feira.

A Southwest Airlines era a que tinha mais voos atrasados na manhã desta quinta, 119, representando cerca de 3% do total.

Já a United Airlines atrasou 2% dos voos, enquanto a American Airlines e a Delta Air Lines tiveram índice de atraso de 1%.

Na quarta-feira, 53% dos voos da Southwest sofreram atrasos. No casos das demais, o porcentual de atrasos da United foi de 58%, da American, de 57%, e da Delta, de 43%. No total, mais de 10.600 voos foram atrasados na quarta-feira.

LEIA TAMBÉM: