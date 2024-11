Em votação apertada, Parlamento Europeu aprova nova Comissão de Ursula von der Leyen

O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira a nova Comissão Europeia formada por Ursula von der Leyen por 370 votos a favor, 282 contra e 36 abstenções, abrindo caminho para que a equipe do Executivo comunitário comece a trabalhar no dia 1º de dezembro.

A nova Comissão Europeia obteve apenas 51% dos votos a favor dos 719 eurodeputados da câmara comunitária que estavam aptos a votar, um resultado pior do que o obtido individualmente por Von der Leyen em julho, quando obteve 401 votos para conseguir sua reeleição para um segundo mandato como presidente.

Além disso, trata-se do menor respaldo que um colégio de comissários já obteve na história da União Europeia.

A votação desta quarta-feira reflete a fragmentação em uma Eurocâmara mais inclinada à direita, sem maiorias estáveis ​​e em que todos os grupos que votaram a favor tiveram algumas deserções que votaram contra ou se abstiveram, como os 22 eurodeputados do Partido Popular da Espanha ou os 14 do Partido Social-Democrata da Alemanha.

Apesar do resultado apertado, a aprovação do colégio de comissários do Parlamento Europeu resolve o último grande procedimento a ser superado pelo Executivo comunitário da décima legislatura, que poderá começar a exercer suas funções na próxima semana.