Em último discurso à nação, Biden alerta sobre perigosa 'oligarquia tomando forma nos EUA'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dedicou seu discurso de despedida do cargo na noite desta quarta-feira para alertar os americanos que "fiquem em guarda" contra ameaças de oligarcas, desinformação e IA em um futuro sob o comando de Donald Trump.

Biden, que será sucedido por Trump na segunda-feira, elogiou suas conquistas em tirar a economia dos EUA da profunda crise causada pela pandemia de Covid-19 e disse que fortaleceu as alianças do país no exterior. No entanto, em seu breve discurso no Salão Oval, ao vivo na televisão, o democrata rapidamente passou a descrever uma série de perigos que os Estados Unidos enfrentam.

Referindo-se claramente aos laços estreitos de Trump com o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e outros magnatas da tecnologia, Biden disse que uma "oligarquia está tomando forma na América" ​​— e "uma perigosa concentração de poder". Ele disse que os bilionários ao redor de Trump representam uma concentração de "riqueza, poder e influência extremos que literalmente ameaçam toda a nossa democracia".

Biden também relembrou o severo aviso emitido pelo ex-presidente Dwight Eisenhower em seu discurso de despedida em 1961 sobre os perigos de um complexo industrial militar fora de controle.

"Estou igualmente preocupado com o potencial surgimento de um complexo industrial de tecnologia", disse ele.

E uma mídia "em ruínas" significa que os americanos estão cada vez mais vulneráveis.

"Os americanos estão sendo soterrados por uma avalanche de desinformação e informações falsas, permitindo o abuso de poder", disse o presidente cessante.

Também se referindo claramente aos planos de Trump de reverter as proteções ambientais e se retirar de um grande acordo global internacional para combater o aquecimento global, Biden disse que "forças poderosas querem exercer sua influência desenfreada para eliminar as medidas que tomamos para enfrentar a crise climática, para servir a seus próprios interesses por poder e lucro".

Citando outro desafio cada vez mais global, Biden disse que a inteligência artificial "é a tecnologia mais importante do nosso tempo", que pode trazer enormes benefícios, mas também representa "riscos para nossa economia, nossa segurança e nossa sociedade".

Em um de seus atos finais como presidente, Biden a nunciou nesta quarta-feira que Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo de 42 dias e a libertação de reféns, um acordo que lembrou um de três fases que ele divulgou no final de maio. Embora o pacto, se ratificado, fosse uma realização de política externa coroada do mandato de Biden, sua administração durante o conflito de 15 meses em Gaza isolou os Estados Unidos e ajudou a contribuir para sua profunda impopularidade.

Biden deixará o cargo oficialmente ao meio-dia de segunda-feira, quando o presidente eleito, Donald Trump, assumirá.