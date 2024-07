Biden enfrenta momento crucial durante cúpula da Otan para manter candidatura

Na quinta-feira, 11, às 18h30, horário de Brasília, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrentará uma das audiências mais importantes de sua carreira política ao conduzir uma coletiva de imprensa em Washington DC. O evento ocorre ao final da cúpula da Otan e será um teste decisivo para sua capacidade de pensar rapidamente e entregar respostas sob pressão, após um desempenho vacilante no último debate presidencial. A coletiva é vista como uma oportunidade crítica para Biden reafirmar sua candidatura às eleições de 2024, em meio a crescentes questionamentos sobre sua aptidão mental e física para o cargo. As informações são do The Washington Post e da BBC.

A coletiva de imprensa será acompanhada de perto por membros do Congresso, doadores democratas, estrategistas do partido, eleitores, líderes estrangeiros e até mesmo oficiais de sua própria Casa Branca. O presidente tentará convencer a todos que sua performance no debate foi apenas um "mau dia" e não um indicativo de um declínio em suas capacidades cognitivas. Nos últimos dias, Biden intensificou seus esforços para desafiar seus rivais dentro do Partido Democrata e reafirmar seu compromisso com a candidatura, mesmo enfrentando crescente pressão para se retirar da corrida eleitoral.

Pressão interna

A semana passada foi especialmente difícil para Biden, com vários líderes democratas manifestando preocupação sobre sua capacidade de enfrentar Donald Trump nas próximas eleições. Senadores, como os democratas Richard Blumenthal e Michael Bennet, expressaram abertamente suas dúvidas sobre as chances de Biden vencer Trump, com Bennet prevendo uma possível derrota esmagadora. Essas preocupações são agravadas por pesquisas que mostram Biden atrás de Trump em estados-chave, alimentando temores de que uma vitória de Trump possa representar uma ameaça existencial à democracia americana.

Adicionalmente, personalidades influentes como o ator George Clooney e o ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, pediram publicamente para Biden reconsiderar sua candidatura. Clooney, que recentemente organizou um evento de arrecadação de fundos para Biden, sugeriu que o presidente está perdendo a batalha contra o tempo, enquanto Pelosi enfatizou a necessidade de uma decisão clara sobre sua participação na corrida presidencial.

Reconquistar apoio

Apesar das críticas, a equipe de Biden acredita que suas atividades recentes, incluindo vários comícios, entrevistas e discursos bem recebidos, ajudaram a mitigar as chamadas para que ele deixe a corrida. Oficiais de campanha destacaram uma carta desafiadora que Biden publicou na segunda-feira (8), reafirmando sua decisão de permanecer na disputa. No entanto, muitos líderes do partido permanecem céticos, apontando a necessidade de Biden mostrar vigor e clareza em contextos mais espontâneos e não roteirizados.

A coletiva de imprensa de quinta-feira será o primeiro grande teste de suas habilidades cognitivas desde o debate de 27 de junho, e a expectativa é alta. Biden terá que navegar por uma série de perguntas desafiadoras sem a ajuda de um script, o que aumenta a pressão para um desempenho sólido. Um deslize pode desencadear uma nova onda de deserções dentro do partido, enquanto um desempenho forte pode ajudar a colocar o debate recente em segundo plano e focar a atenção nos desafios do Partido Republicano e na iminente convenção de nomeação de Trump.

Expectativas

Biden enfrentará perguntas sobre sua idade, saúde e posição política, além de questões sobre assuntos globais, especialmente após a cúpula da OTAN, onde anunciou o envio de novos jatos F-16 para a Ucrânia e elogiou o aumento dos gastos de defesa dos países membros. Líderes mundiais estarão atentos para avaliar sua proficiência e habilidade em lidar com questões internacionais.

A coletiva de imprensa também será um teste para sua equipe de comunicação, que tem sido criticada por tentar controlar os questionamentos dos jornalistas. Biden tem realizado menos coletivas de imprensa substanciais em comparação com seus predecessores, o que aumenta ainda mais a importância deste evento.

Se Biden conseguir passar pela coletiva sem tropeços significativos, a atenção poderá se voltar para Trump e os republicanos, especialmente com a convenção de nomeação republicana se aproximando. No entanto, se ele falhar, a pressão para que ele se retire da corrida pode se intensificar, colocando sua campanha em uma posição ainda mais precária.