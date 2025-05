Elon Musk implementa uso de IA própria no governo americano, diz jornal

Elon Musk teria implementado o chat de inteligência artificial Grok, desenvolvido pela sua empresa xAI, no dia a dia do governo americano por meio do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Tanto a xAI quanto o setor público são liderados pelo multimilionário, que direcionou o uso da ferramenta em diferentes áreas governamentais.

O uso do Grok vem gerando preocupações sobre a privacidade dos cidadãos dos Estados Unidos, devido ao acesso e análise de dados confidenciais. Segundo fontes próximas à agência internacional Reuters, Musk estaria ignorando proteções tradicionais e orientando funcionários a adotarem sua tecnologia.

Além disso, outras fontes revelaram que integrantes do DOGE instruíram membros do Departamento de Segurança Interna (DHS) a utilizarem o chatbot, mesmo sem aprovação prévia. Um porta-voz do DHS negou que houve pressão para o uso da ferramenta e afirmou que o objetivo é "combater desperdício, fraude e abuso".

Um dos planos de Musk com o DOGE seria eliminar ineficiências do governo, o que levou sua equipe a ter acesso a diversos bancos de dados federais contendo informações pessoais de milhões de americanos. Com o Grok, seria possível analisar rapidamente esses dados altamente protegidos.

Albert Fox Cahn, diretor do Surveillance Technology Oversight Project, afirmou: “Dado o volume de dados acessados pelo DOGE e o risco de transferi-los para uma IA como o Grok, isso representa uma ameaça séria à privacidade”. Por ser uma empresa privada, Cahn teme que essas informações vazem para a xAI, ressaltando a falta de transparência no processo.

Além disso, Cary Coglianese, especialista da Universidade da Pensilvânia, destacou que o acesso às informações federais pode conferir uma vantagem competitiva à xAI em relação a outras empresas de inteligência artificial.

Fontes também relataram que a ferramenta estaria sendo usada para identificar suposta falta de lealdade política de servidores públicos ao presidente Donald Trump. Richard Painter, ex-conselheiro de ética da Casa Branca no governo George W. Bush, comentou que "se Musk tiver participado diretamente da decisão de usar o Grok, isso pode violar uma lei criminal de conflito de interesses".