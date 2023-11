Eleições na Argentina: Milei ou Massa? O que dizem as pesquisas eleitorais

Os resultados das eleições na Argentina devem começar a sair na noite deste domingo, 19. Até lá, a tensão seguirá alta sobre quem vencerá. O ultraliberal Javier Milei e o peronista e ministro da Economia, Sergio Massa, disputam o pleito. As últimas pesquisas eleitorais mostram um cenário bastante acirrado, com uma pequena vantagem para Milei.

Segundo a legislação do país, o prazo final para a divulgação de pesquisas oficiais foi na sexta-feira, 10. Assim, não serão divulgados novos estudos sobre a preferência do eleitorado na reta final da campanha.

Internamente, as campanhas e institutos seguem fazendo pesquisas reservadas. EXAME apurou que os resultados encontrados estão em linha com os divulgados até o dia 10.

Mas é possível entender a fotografia das eleições da Argentina até aqui:

Pesquisa AtlasIntel

última pesquisa ficou a cargo da AtlasIntel, divulgada na sexta-feira, 10. Na encuesta da empresa, que acertou no primeiro turno, Milei liderou com 52,1% das intenções nos votos válidos, ante 47,9% de Sergio Massa.

No levantamento, 6,7% do total responderam não saber em qual candidato escolheriam ou que votariam branco ou nulo.

Em entrevista à EXAME, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou que o candidato ultraliberal deve levar 80% dos votos de Bullrich e teve poucos danos por ir mal em debate.

Pesquisa do Clarín

Pesquisas publicadas na quinta-feira, 9, pelo jornal "Clarín", revelavam um cenário acirrado, mas também com leve vantagem para Milei, com 43% das intenções, ante 39% de Massa. A pesquisa ainda apontou que 7% respondeu que votaria em branco ou nulo, 6% estão indecisos e 5% dizem que não vão votar.

Pesquisa Celag

Em outra pesquisa, realizada pela Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), Massa apareceu na frente com 46,7% das intenções de votos válidos, contra 45,3% de Milei. Essa foi a única projeção em que o ministro da Economia apareceu na frente.

O órgão fez a pesquisa presencialmente e captou dois cenários eleitorais. O primeiro inclui os votos em branco e o segundo dá conta da intenção considerando apenas os votos válidos. Levando em consideração apenas o segundo cenário, Massa detém 50,8% das intenções de voto, enquanto o oponente possui 49,2%.

Dada a margem de erro da pesquisa, que oscila entre 0,9% e 2,2%, ambos os candidatos estariam empatados tecnicamente.

Pesquisa Solmoirago

A consultora Solmoirago, que tem vínculos com o partido União Cívica Radical — que pertence ao grupo Juntos pela Mudança, mas saiu em apoio a Massa neste segundo turno —, mostrou Milei com 44,2% ante 42,5% de Sergio Massa.

Semelhante à Opinaia, a pesquisa indica que 7,1% votará em branco ou nulo e 6,2% está indeciso.

Contando apenas os votos válidos, Milei leva com 2,02% sobre os 48,98% de Massa.

Como funcionam as eleições na Argentina?

A eleição na Argentina começa com as Paso, as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias. Os eleitores de 17 a 70 anos votam para definir quem será o candidato de cada partido. Quem não atingir 1,5% dos votos fica fora da disputa. O modelo foi pensado para reduzir o número de candidatos no primeiro turno, e serve também como termômetro real de como andam as intenções de voto dos argentinos. A etapa é realizada no país desde 2009.

Depois, é realizado um primeiro turno. Se nenhum candidato obter mais de 45% dos votos, ou ao menos 40% com dez pontos percentuais de vantagem, há um segundo turno. Foi o que ocorreu nas eleições deste ano.

Quando vai ser o segundo turno das eleições na Argentina?

O segundo turno está marcado para este domingo, dia 19 de novembro. O candidato mais votado é eleito presidente do país, que tomará posse em 10 de dezembro.

