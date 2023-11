Eleição na Argentina: quando o novo presidente toma posse?

A eleição argentina chega ao fim neste domingo, 19, quando o mundo finalmente conhecerá o novo presidente, que pode ser o ultraliberal Javier Milei ou o atual ministro da Economia Sérgio Massa. A empreitada para a escolha do novo chefe de Estado da Argentina começou ainda nas primárias, em agosto, e deve terminar com a posse, que acontece em 10 de dezembro.

Durante o segundo turno, Milei tentou amenizar o discurso radical para buscar apoio e ampliar o seu eleitorado. Ele conseguiu atrair Patricia Bullrich, a terceira colocada na votação do primeiro turno, e o ex-presidente Maurício Macri. O ultraliberal não apresentou propostas novas, apenas reforçando a sua disposição em acabar com o sistema político tradicional, com a corrupção no país, em diminuir o tamanho do estado, dolarizar a economia e decretar o fim do Banco Central.

Já Massa se manteve afastado de figuras tradicionais do peronismo, como Cristina Kirchner e o atual presidente, Alberto Fernandez. No campo das propostas, Massa também não apresentou novidades. A principal estratégia de campanha do ministro da economia foi vincular Milei a imagem de alguém que coloca em risco a democracia.

Nos últimos dias de campanha, Massa e Milei concentraram atos nas duas províncias que concentram a maior quantidade de eleitores. O peronista encerrou sua campanha em uma escola pública de Buenos Aires para tentar atrair o eleitorado jovem, enquanto o ultraliberal realizou grande evento em Córdoba.

