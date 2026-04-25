Eleições locais palestinas terminam com 53% de participação e sem incidentes graves

A participação nas eleições locais realizadas neste sábado na Cisjordânia ocupada e em uma localidade da Faixa de Gaza alcançou 53,4%, em uma jornada que ocorreu sem incidentes graves, embora em um ambiente de tensão devido à violência de colonos que os povoados palestinos sofrem diariamente.

Embora houvesse o temor de que os colonos pudessem boicotar o pleito, por fim, apenas alguns incidentes foram relatados nas províncias de Tubas e Nablus, segundo informou à Agência EFE a organização pró-democracia Al Marsad, que enviou mais de 500 observadores para verificar o seu bom funcionamento.

A participação divulgada pela Comissão Eleitoral Central (CEC) palestina foi assim igual à registrada na segunda fase das últimas eleições locais, realizada em março de 2022, e inferior aos 64,7% da primeira fase desse pleito, que ocorreu em dezembro de 2021.

O grupo islâmico Hamas não concorreu nas eleições locais de 2021 e 2022 em protesto contra o cancelamento das eleições parlamentares palestinas que estavam previstas para maio de 2021.

Neste sábado, o Hamas também não estava nas listas eleitorais por não assinar uma condição imposta aos candidatos: seu compromisso com a solução de dois Estados, um palestino e outro israelense, reconhecendo assim o Estado de Israel.

O boicote do Hamas se estendeu em 2021 à Faixa de Gaza, onde governa de fato desde 2007, mas neste sábado o grupo islâmico permitiu que a Autoridade Nacional Palestina (ANP), que governa a Cisjordânia, organizasse eleições locais na cidade de Deir al Balah, em Gaza.

Em 20 anos, os palestinos da Cisjordânia só puderam votar em eleições municipais, já que as últimas eleições presidenciais foram realizadas em 2005 e as legislativas em 2006.

No caso de Gaza, os habitantes de Deir al Balah são os primeiros a votar desde 2006, já que o Hamas não autorizou a realização de eleições locais durante todo esse tempo, em meio aos confrontos com o Fatah - partido que lidera a ANP -, que foi expulso da Faixa em 2007.

A participação em Deir al Balah (centro) alcançou 22,6%, menos da metade da média geral registrada contando com a Cisjordânia.

As votações na cidade menos afetada pela ofensiva israelense, que devastou a Faixa e mantém ocupada mais da metade de seu território, ocorreram em sua maioria em tendas com urnas de madeira e cédulas impressas localmente, devido à proibição de Israel à entrada de materiais eleitorais.

Gaza, onde mais de 72 mil pessoas morreram por fogo israelense desde outubro de 2023, vive um cessar-fogo há mais de seis meses rompido por ataques diários de Israel, embora não tenha havido nenhum relato de ataque mortal neste sábado no território palestino.

O Comitê Eleitoral anunciará amanhã os resultados das eleições.