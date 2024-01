Eleição nos EUA: que horas sai o resultado em Iowa?

A primeira etapa das primárias republicanas, em Iowa, evento que abre as eleições presidencias de 2024 nos Estados Unidos, terá resultados só à noite. Lá, não há uma votação tradicional, com os eleitores indo até os locais de votação ao longo do dia para depositarem seus votos.

Iowa adota o modelo de Caucus: os eleitores participam de reuniões, onde representantes dos candidatos fazem discursos breves. Em seguida, a votação é feita, por meio de urnas ou aclamação, e os dados são repassados para a central estadual.

Os caucus serão iniciados entre 19h e 20h na hora local (22h e 23h em Brasília). A duração deles varia, com a maioria terminando após 60 ou 90 minutos. Há reuniões, no entanto, que podem chegar a três horas.

Em 2016, último caucus republicano onde houve competição forte, os primeiros resultados foram diviulgados às 19h32 na hora local, e os dados completos da apuração vieram só à 0h50 do dia seguinte (3h50 em Brasília), segundo a agência AP.

Naquele ano, Ted Cruz venceu em Iowa, com Trump em segundo lugar. No entanto, Trump acabou levando a nomeação partidária após vencer na maioria dos outros estados e, em seguida, conquistou a Presidência.

Em 2020, Trump buscava a reeleição e teve 97,1% dos votos em Iowa,contra apenas um competidor, Bill Weld.

No estado, há 752 mil republicanos registrados para votar, ante uma população de 3,2 milhões de habitantes. Em 2016, quando houve recorde de comparecimento, apenas 29% dos eleitores registrados compareceram.

O favorito na disputa é o ex-presidente Donald Trump, que tem cerca de 51% de preferência em Iowa, segundo compilado de pesquisas do site FiveThirtyEight. Assim, o foco do dia estará na disputa pelo segundo lugar. Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, e Ron DeSantis, governador da Califórnia, estão empatados com cerca de 12%. Algumas pesquisas apontam que Haley teve avanço na última semana e está ligeiramente à frente de DeSantis.

Iowa tem a tradição de receber o início das primárias desde 1972, quando o sistema atual foi adotado. Assim, o estado acaba tendo um peso importante na disputa: quem começa bem ali costuma ter um impulso para a campanha. Já quem vai muito mal geralmente desiste, pois a falta de votos afasta doações e eleitores nas etapas seguintes.