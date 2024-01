Eleições nos EUA: Exame e Gauss Capital lançam podcast sobre disputa na maior economia global

A EXAME e a Gauss Capital lançam nesta segunda, 15, o podcast “Eleições nos EUA - O Caminho para a Casa Branca”, que vai detalhar as principais etapas da corrida eleitoral americana e trazer pesquisas exclusivas em seis estados norte-americanos — exatamente os estados que devem decidir o resultado final.

O programa, que estará disponível nos canais do YouTube e Spotify da EXAME, terá edições ao longo da campanha, perto das datas principais.O primeiro episódio (ouça aqui) explica a importância da primeira primária republicana, em Iowa, nesta segunda-feira, e detalha quais serão os principais fatores que poderão mudar os rumos da campanha.

O ex-presidente Donald Trump e o atual presidente, Joe Biden, são os favoritos para a disputa pela Casa Branca, mas o caminho até a eleição em novembro ainda passará por mais de 50 primárias, convenções partidárias e debates até a votação final, em 5 de novembro. Trump ainda pode ser barrado no meio do caminho, pois é alvo de dezenas de processos na Justiça.

O podcast tem apresentação de Rafael Balago, repórter da EXAME e ex-correspondente em Washington, e de Luciano Pádua, editor de macroeconomia da EXAME, com análises e comentários de Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital. O fundo Zaftra é baseado em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos e o primeiro fundo multimercado a operar eventos eleitorais globais.

“Vamos explicar em profundidade por que as eleições americanas mexem com a política, a economia e os investimentos no Brasil e no mundo. É um projeto que amplia o impacto e reforça o pioneirismo da EXAME”, diz Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

O programa se apoiará na experiência de Moura, que já acompanhou 35 eleições nacionais ao redor do mundo e analisa atentamente o cenário americano diretamente de Washington DC. "Será incrível aproximar nossa audiência da principal eleição presidencial do mundo em 2024. O objetivos e trazer informações, análises, dados e pesquisas exclusivas", afirma Moura.

Em julho e agosto, a equipe do podcast estará presente nas convenções do partido Republicano, em Milwaukee, no estado de Wisconsin, e do partido Democrata, em Chicago, no estado de Illinois.

