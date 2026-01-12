Elefante selvagem mata 20 pessoas em 9 dias na Índia

Um único elefante macho selvagem está por trás da morte de 20 pessoas – incluindo crianças - no leste da Índia, entre os dias 1 e 9 de janeiro. O animal teria conduzido mais de uma dúzia de ataques, segundo a imprensa local e internacional.

A região é palco de conflitos entre humanos e elefantes há anos – pesquisadores atribuem os encontros à fragmentação do habitat natural dos animais, desmatamento das florestas onde habitam, e atividade humana perto de trilhas seguidas por elefantes.

Guardas florestais dizem que o animal é um jovem macho, ágil, e se move com frequência, tornando seu rastreamento extremamente difícil. Além disso, acredita-se que o elefante deve estar no cio, buscando por uma fêmea, época em que os machos tendem a ficar notavelmente mais agressivos devido aos níveis elevados de testosterona.

“O elefante parece ter se tornado agressivo e nosso foco agora é tranquilizá-lo o mais rápido possível. Temos certeza de que ele está no cio, o que explica sua agressividade exacerbada. Estamos fazendo o possível para controlar a situação”, disse o guarda florestal Aditya Narayan ao Times of India.

Força-tarefa

Uma operação envolvendo mais de 100 guardas florestais está ocorrendo, a fim de encontrar o elefante e retorná-lo para áreas mais remotas e intocadas. Mais especificamente, suspeita-se que o macho em questão tenha se separado de sua manada, aumentando a necessidade de localizá-lo e retorná-lo.

A maioria das mortes aconteceu durante a noite, conforme residentes estavam vigiando seus arrozais, uma prática comum na Índia rural. Esse foi o destino de Urdub Bahoda, de 62 anos, atacado conforme guardava seus alimentos no vilarejo de Birsingh Hatu. Na mesma noite, outro cidadão do mesmo vilarejo foi pisoteado até a morte enquanto dormia do lado de fora de sua casa. Outra vítima, Mangal Singh Hembram, de 34 anos, foi atacado e morto perto de sua casa enquanto estava voltando do trabalho.

O cidadão Kundra Bahoda foi atacado com toda a sua família – sua esposa, Pundi, seus dois filhos de 6 e 8 anos e sua filha de 2 anos. Bahoda e os filhos morreram no ataque, enquanto sua esposa conseguiu fugir com sua pequena filha, que mesmo assim foi ferida. Pundi só tomou conhecimento da morte do marido e filhos horas depois.

"Esta é uma situação sem precedentes. É a primeira vez que um padrão de fatalidades como este é associado a um único elefante macho na região", disse à BBC o chefe da divisão florestal, Kuldeep Meena, acrescentando que uma vasta área foi colocada em alerta máximo para evitar mais perdas de vidas e bens.